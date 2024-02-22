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矽谷多族裔慶祝春節 科技業年輕人組團表演

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
矽谷漢服社展示傳統漢服。（記者徐蓓蓓╱攝影）
矽谷漢服社展示傳統漢服。（記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城市政府2月10日在社區中心舉辦第二屆「農曆新年慶祝」活動。市長休沃特（Pat Showalter)、加州眾議員波爾曼（Marc Berman)、聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）等地方政要出席了活動並致詞。矽谷多族裔社團在活動現場表演豐富多彩的節目，並現場展示了糖畫、燈籠氣球、年畫、漢服、古琴、麻將象棋等民俗文化。

亞裔人口在矽谷核心城市之一的山景城不斷增長，目前是第三大族裔。山景城市政府注重推進多元文化社區建設，在之前舉辦的第一屆「中文市民領導力學院」學員建議下，去年舉辦第一屆農曆新年慶祝活動。波爾曼與史密提恩現場為山景城「多元文化辦公室」的三位華裔協調員頒發獎狀，表彰她們在推動與中文社區連結方面所做出的貢獻。

今年的慶祝活動除了有來自矽谷各華人團體精彩演出外，還邀請到韓國傳統舞蹈學院老師金日賢領銜表演傳統韓國舞蹈與大鼓；聖荷西「越南舞步」舞蹈團表演越南傳統舞蹈。韓裔與越南族裔也與華人一樣在這一天慶祝農曆新年。

現場演出的演出團體中「Flatdog Bank」是一個完全由矽谷科技業大廠員工組成的流行樂團，他們在工作之餘堅持排練，參加各類公益演出。「載歌在谷」最早是由谷歌工程師為主創立的文化團體，現在已經是以矽谷高科技從業者為主要成員的非營利組織。「拾樂團」是一群熱愛音樂的矽谷青年組成的無伴奏人聲合唱團體，也是2023年全美阿卡貝拉大賽舊金山灣區唯一入圍的華人樂團。而現場表演古琴技藝的「太玄古琴社」成員，也是來自科技大廠的員工。

此外，「山景城長者舞蹈隊」和「美國天使合唱團」的小朋友也呈現了精彩演出。川氏變臉表演將慶祝活動推向高潮。慶祝活動最後在傳統的舞獅表演中圓滿結束。

金日賢老師帶領的「韓國傳統舞蹈學院」表演團隊。（記者徐蓓蓓╱攝影）
金日賢老師帶領的「韓國傳統舞蹈學院」表演團隊。（記者徐蓓蓓╱攝影）
川劇「變臉」表演讓現場氣氛熱烈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
川劇「變臉」表演讓現場氣氛熱烈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「越南舞步」舞蹈團的Chieuquan Nguyen老師和小演員們。（記者徐蓓蓓...
「越南舞步」舞蹈團的Chieuquan Nguyen老師和小演員們。（記者徐蓓蓓/╱影）
科技業員工表演現代舞蹈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
科技業員工表演現代舞蹈。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 越南 華人

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