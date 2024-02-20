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北加州南灣台灣同鄉會 2月24日擧辦元宵花燈會

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州南灣台灣同鄉會（SBTA）2月24日下午4時至8時在南灣僑教中心擧辦2024年元宵花燈會。（主辦單位提供）
北加州南灣台灣同鄉會（SBTA）2月24日下午4時至8時在南灣僑教中心擧辦2024年元宵花燈會。（主辦單位提供）

加州南灣台灣同鄉會（SBTA）2月24日下午4時至8時在南灣僑教中心舉辦2024年元宵花燈會，活動已邁入第14年，預計不少主流社區人士參加，門票5美元，六歲含以下免費，現場小朋友可獲得僑委會龍年燈籠及八寶紅豆湯，送完為止。

活動將由海外青年文化大使（FASCA）舞獅迎賓開埸外，並有國際比賽名列前茅的張式功夫團表演中國功夫、台灣會館台灣學校台語合唱團表演、Fremont中文學校扯玲花式表演、聖荷西詠春拳示範、高山青舞蹈團及印度舞蹈專業學校等。

現場將有「正港台灣美食」以及客家美食，包括阿美廚房餐食的各式飯糰、大腸包小腸、麻辣鴨血臭豆腐等，還有阿梅好滋味廚房的傳統刈包鹹湯圓、濃豆乳、台灣甘蔗王、段純真牛肉麵、Ami台灣美食。

主辦單位表示，今年大會也安排小朋友提燈籠走秀，歡迎小朋友現場参加，大家一起在台上提燈籠走秀同樂，現場穿插幸福福袋抽獎及燈謎有獎徵答活動等。大會也準備100份十歲以下小朋友喜愛的玩具、書籍、物品，現場免費贈送，並邀請老師現場指導小朋友搓湯圓、美勞活動、扯鈴、台灣布袋戲偶展示、畫糖老師現場製作等。

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