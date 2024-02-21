博愛中文學校貝律耶沙校區 農曆新年賀歲表演

博愛中文學校2月17日在北聖荷西的貝律耶沙Morrill校區舉行農曆新年賀歲表演及學術比賽頒獎典禮。（主辦單位提供）

博愛中文學校2月17日在北聖荷西的貝律耶沙Morrill校區舉行農曆新年賀歲表演及學術比賽頒獎典禮，活動由博愛的師生與家長共同主辦。金山灣區 僑教中心僑務秘書許彩鳳、北加州 中文學校聯合會副會長李娜亞、貝律耶沙聯合校區總監Dr. Roxane Fuentes 、貝律耶沙聯合校區董事會成員Thelma Boac 和 Jai Srinivasan以及前校長陳安東、李炳煇和洪篤彥等到場。

博愛中文學校校長傅其俊表示，感謝所有行政人員和老師們，還有各家長義工們一直對校方的支持，活動當天早上雖下著毛毛細雨，原定在戶外的活動，都改在大禮堂舉行，但義工家長們在禮堂内擺放簡單的賀年裝飾，師生們細心打扮，穿起傳統中國服飾，很有過年的氣氛。

博愛中文學校老師們帶著各班學生用國語及粵語獻唱賀年歌和跳舞，也有老師指導學生念中國詩詞，向在場觀眾說新年祝福語。新年表演後，緊接著是學術比賽頒獎禮。

博愛中文學校1月底舉辦校内學術比賽，共186名學生在16個項目中比賽，包括演講、朗讀、書法、作文等，得獎同學有機會代表學校參加3月底北加 州中文學校聯合會學術比賽。