亞裔影后林家珍Awkwafina 成金山農曆新年遊行最大亮點

遊行總導演黃英豪稱，奧卡菲納的加入為農曆新年大遊行帶來空前的關注度，「是我們走運了」。（記者王子涵╱攝影）

號稱亞洲以外最大新春巡遊的舊金山 農曆新年大遊行將在24日（本周六）舉辦，慶祝龍年。好萊塢亞裔 影后奧卡菲納（Awkwafina，原名林家珍）的加入擔任總指揮，成為最大亮點，在20日主辦方中華總商會的記者會上，遊行總導演黃英豪（Harlan Wong）表示，奧卡菲納的加入為農曆新年大遊行帶來空前的關注度，「是我們走運了」。

黃英豪表示，奧卡菲納是龍年出生。在宣布她成為農曆新年遊行總指揮後，官方Instagram帳號的粉絲數上漲了10倍，她所參演的電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）和「飛鴨向前衝」（Migration）也將上映。在主辦方的邀請下，奧卡菲納將與舊金山亞裔社區共賀新年。前舊金山市長勃朗（Willie Brown）將擔任遊行榮譽指揮。

出席當天記者會還有舊金山各級的執法部門，包括警長史考特（Bill Scout）、縣警局副警長卡特（Tanzanika Carter）、縣警幕僚長周朝彪（Richard Jue）、市警副局長吳俊偉（Julian Ng）、中央警局長金柘漢（Eric Kim）等。各級單位將展開合作，提前布置安保預案，保障大遊行的安全。

史考特提到最近發生的堪薩斯城超級盃遊行槍擊案。他表示，大遊行區域會有重兵把守，警局將緊密與縣警局合作，讓遊行的參與者享受安全和快樂的氛圍。全市在新的一年犯罪率明顯下降，疫情後遊客也在逐步返回市中心遊覽，他將確保公共安全為城市的復甦貢獻力量。

卡特強調警民合作的重要性，並指出，今年農曆新年遊行將吸引超過100萬人次的觀賞。這對於任何一個執法機構都是一項挑戰。她提醒，當民眾發現可疑行為時，要及時尋找現場執勤的警員或撥打報警電話。她鼓勵更多的年輕人參與新年慶祝。

金山近日多雨的天氣成為大遊行的不可控因素，華協中心行政主任楊重賢請所有龍年出生的人們「吹走烏雲，讓慶祝當天有一個晴朗乾燥的天空。」

社區青年中心行政總裁溫靜婷表示，24日會展出全新製作的龍形木雕，80位青年表演者還會共同進行舞龍表演，展示發揚中華傳統文化。同時，華埠的社區活動也精彩紛呈，小商業全力營業。白蘭地鐵站 將有親子活動，中華文化中心也將開放展覽等。