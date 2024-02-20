華人學者研究顯示 養娃能益壽延年

研究顯示養兒育女可以延年益壽。（Kadyn Pierce╱Unsplash)

一項由密歇根大學進行的研究顯示，有孩子的人活到76歲的概率更大，有兩個孩子的更是如此。

研究者在調研了超過27萬名英國人的基因和健康數據後發現，與生育相關的基因蛻變近年來變得更加常見。他們發現生養孩子似乎與享有高壽之間存在關聯。

研究者之一的張建智(音譯，Jianzhi Zhang）教授表示：「比較清楚的是，有孩子比沒有孩子更利於長壽。」

「我們計算了活到76歲的概率，有孩子的比沒有孩子的人要高出5到10個百分點。」

「更有意思的是，我們發現有兩個孩子的人壽命最長。比兩個以下孩子，或兩個以上孩子的都更長。」

雖然這項研究並沒有調查出現這種情況的原因，張建智表示，其他研究有提示養育孩子與社會交往之間的聯繫。「可能的原因是兩個孩子的話說明有一定量的社會交往，但又不會有太多經濟或體力上的負擔。」

不過研究同時顯示，和生殖相關的基因突變，讓人變得生育力更強，但卻和較短的壽命相關連。

這和生物學家威廉斯（George Williams)1957年就提出的進化理論相符。導致老化的基因突變可能是自然選擇所傾向的——可以更早和更多的生育。

研究者發表在「科學進步（Science Advances)」雜誌的研究成果稱，無論生殖還是壽命都受到基因和環境的影響。相對於避孕、流產以及醫學進步等環境因素，基因方面的因素其實相對次要。此前的一項研究顯示生育多個子女的婦女更不容易罹患老年癡呆。

專家研究發現較高雌激素水平的婦女更有可能擁有一個健康的大腦。經歷較長生育週期，也就是生育多個後代的婦女，相對經歷更多高激素水平的時期。這有助於降低大腦微血管患病風險，而大腦微血管損傷正是導致認知受損和老年癡呆的元兇。