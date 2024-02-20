馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

特斯拉執行長馬斯克 日前在X平台/推特分享了一段電視節目「60分鐘（60 Minutes)」的視頻。視頻內容是非法移民 通過邊境界牆上的一處缺口進入美國的畫面。這段報導的主要內容，是關於中國移民已經成為從墨西哥進入美國的非法移民中人數增長最快的群體。

美國海關和邊境保護局報告稱，2023年有3萬7000名左右的中國公民非法穿越美國邊境（走線）。視頻中的走線人稱他們是從抖音（TikTok)上知道邊境上的這個缺口的。一旦入境，他們就向美國邊境巡警自首。

這條推特目前已經有超過4300萬的觀看量，超過7000條評論。

馬斯克此前曾為人詬病在X平台上散播陰謀論。他曾在自己訪問美墨邊境時大談移民問題，還試圖在X平台直播自己的行程。他表示自己關切暴力罪犯混入逃避貧窮和飢荒的人群中的問題。

馬斯克表示，任何努力工作和誠實的人都對經濟有益，「我想我們應該讓他們進來。」但他表示，有時候有些非常極端的人也過來了。

馬斯克目前已將這條推文發布前一天，另一條關於邊境政策的推文置頂。置頂推文寫道：

「國土安全部長馬遊卡斯（Mayorkas)已經用書面形式說明：非法入境本身不是遣返 的理由。犯罪指控，定罪或者參與幫派本身不是遣返的足夠理由。你基本上要是個被定罪的斧頭殺人犯才會被遣返。因為每一次遣返都是一張丟失的選票。」