屋崙華埠新年巡遊 恭賀幸福興旺

屋崙華促會（OCIC）舉辦的第二屆農曆新年巡遊18日在華埠上演，30多個隊伍參與。（記者劉先進╱攝影）

龍飛鳳舞，大展鴻圖。屋崙 華促會（OCIC）舉辦的第二屆農曆新年巡遊18日在華埠 上演，包括縣警、消防局、社團等30多個隊伍參與，大量觀眾圍觀。

天氣預報預告18日下午有雨。幸運的是，上午11時許陽光燦爛。遊行正式開始，既有花車巡遊，也有舞龍舞獅，還有社團表演擊鼓舞，種類繁多。引得圍觀民眾紛紛拿出手機，拍個不停。

華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，今年是龍年。龍代表勇氣、勇敢和繁榮。他祝福大家龍年健康、幸福興旺。

屋崙副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）說，市長盛桃母親在本周初辭世，所以不能到場。看到人們從灣區各地趕到屋崙華埠，一起參加遊行，成為特別文化傳統的一部分，令人開心。當天的慶祝活動彰顯社區的力量、勇氣和活力，這些都是生肖龍年的特徵。活動還意味著美麗的屋崙所擁有的多種文化，不同文化和傳統的融合。

屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，龍年是有力量的一年，是帶來健康、幸福、和平、繁榮以及積極變化的一年。很開心看到華促會提升幫助華埠社區、居民和商業。要感謝提供有償和義務巡邏的組織，感謝在華埠巡邏的台山同鄉會社安隊，謝謝警局這個公共安全合作夥伴。

阿拉米達縣議員譚蓮娜（Lena Tam）的辦公室主任弗羅斯特（Cesley Frost）說，新年慶祝活動的目的，是與朋友和家人歡聚一堂。欣賞成長和成功。此時也是吃喝玩樂的時候，希望大家抽出時間參觀並支持華埠商家。市議員加洛（Noel Gallo）說，作為社區，需要團結起來，確保公共安全。因為在任何一個國家的任何一個地區，公共安全都是首位，「我想確保祖母隨時在街上行走，孩子安全地步行上學和回家。」

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）當天穿上非裔 傳統服裝。她說，在過去一個世紀，二月既是農曆新年，也是非裔歷史月。在過去的一個世紀，許多非裔為包括亞裔在內的少數族裔的權利而奮鬥。「讓我們感謝他們的貢獻。大家一起慶祝，向那些為我們鋪平道路的人說聲謝謝。」