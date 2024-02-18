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矽谷2024車展 Tesla電動皮卡Cybertruck體驗大排長龍

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉即時報導
Cybertruck的前置後備箱。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Cybertruck的前置後備箱。（記者徐蓓蓓╱攝影）

2024矽谷車展16-18日在聖他克拉拉會議中心舉行。本次展會各大品牌紛紛大力推介清潔能源和混合動力車，最引人注目的還是Tesla的電動皮卡Cybertruck。

今年矽谷車展明顯特點，就是混合動力汽車的選擇越來越多。僅豐田（Toyota）就有經濟型Corolla和Prius系列，也有RAV4和Sienna小型麵包車以及Tundra 皮卡。電動力車的流行，還表現在越來越多廠商開始推出電動汽車。本屆展會，民眾可以試駕來自Cadillac，Kia、Polestar、 Tesla及Toyota等多個品牌的電車。Nissan、Porsche和Lucid等品牌也有電動車現場展示。

此次矽谷車展焦點毫無意外是Tesla的電動皮卡Cybertruck。雖然不提供試駕，但很多民眾依然想抓住機會近距離感受一下這輛神車，展會現場大排長龍。

聖他克拉拉的唐先生是軟體工程師，和同為軟體工程師的兩位朋友相約來看車展。三人都對Cybertruck很好奇。克萊兒表示之前在路上看到過這輛車，覺得非常前衛。今天近距離看到，感到車體非常大。坐進車內後感到非常寬敞，但是找不到換檔在哪裡，略微有點不習慣。

唐先生表示轉向燈在方向盤上而不是平常左手可以撥動的位置，感覺不太方便。對於使用自動駕駛功能，唐先生也希望能明確在自動駕駛狀態下發生事故司機是否可以免責的問題。

另一位朋友應倫表示自己非常喜歡Cybertruck，因為作為皮卡它的啟動速度和時速都很快，裝載空間很大，無論是當作皮卡或是越野車使用都很方便。他對Tesla的駕駛系統很有信心，認為使用起來很快就會適應，不會和其他汽車有太大不同。

佛利蒙的梁先生一早帶著一家四口來車展參觀。他們大約排了10多分鐘就排到可以坐進Cybertruck體驗，但此時身後的隊伍已經比他來的時候長了許多。坐進駕駛室的梁先生感覺車內空間比想像的要舒適很多，感覺良好。但太太卻不以為然，感覺車輛的線條設計太過凌厲。沒有任何把手設計，完全使用按鈕開關，很容易夾到孩子的手。

來自Tesla的王天書介紹，Cybertruck的懸掛系統有高中低三個檔位，其中高檔位適合越野，而低檔位的空氣動力學表現會更為優秀，適合在高速道路行駛。其次還有獨特的四輪轉向控制，一般車型都是通過前輪轉向，後輪只是提供動力。而四輪轉向的半徑會更小，轉向會更加靈活。

王天書說，Cybertruck目前有兩套車載電腦操作系統，確保在一套系統出問題的狀況下，還有後備系統可以工作。價格區間在6萬1000到9萬9000之間。受產量限制，目前仍然只能供應2019年預定的客戶。

據了解，本次車展主要體現了汽車製造商與科技企業在電池與自動駕駛領域的合作創新。例如，Tesla與Panasonic有著在車載電池方面的長期合作。Nissan的新款電動車品牌Ariya的半自動駕駛技術來自於其技術合作夥伴Mobilieye, Trimble以及Renesas。

此外，越來越多的車企開始同時生產混合動力車和插電混動車。雖然電動力車在矽谷非常流行，但並不一定適合所有人。在目前的基礎設施條件下，從混合動力車逐漸過渡到純電車對很多人來說可能更加可行。據悉，目前電動力車在灣區的新車銷售中可以佔到大約30%的市場份額。

封閉式輪轂擁有空氣動力學方面的優勢。（記者徐蓓蓓╱攝影）
封閉式輪轂擁有空氣動力學方面的優勢。（記者徐蓓蓓╱攝影）
民眾排隊體驗Cybertruck。（記者徐蓓蓓╱攝影）
民眾排隊體驗Cybertruck。（記者徐蓓蓓╱攝影）

Tesla 矽谷 電動車

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