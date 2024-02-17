我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

編譯林思牧╱即時報導
圖為警方繳獲的大量芬太尼毒品。(舊金山警察局提供)
圖為警方繳獲的大量芬太尼毒品。(舊金山警察局提供)

一名在舊金山田德隆區(Tenderloin)販售芬太尼(fentanyl)毒品屢次被捕的27歲宏都拉斯人，法官這次決定不予保釋。聯邦執法單位從去年11月起宣布嚴厲處置芬太尼的經銷商和供應商，希望遏阻這種致命毒品的氾濫。

無證偷渡入境的阿提阿加(Milton Joel Varela Arteaga)，最近一次被捕是去年11月底，聯邦大陪審團(Federal grand jury)12月將他起訴，舊金山聯邦法院的法官1月12日宣布，阿提阿加將一直呆在牢中到審判之時。去年5、6、11月，警方三度搜查他的車和位於屋崙的公寓，每次都搜到相當多的芬太尼和現金，毒品總量超過4公斤，現款則多於9萬5000元。

檢察官辦公室指出，阿提阿加向執法人員承認他經常在田德隆區販毒。去年年底之前，拜登政府宣布嚴打芬太尼的經銷商和供應商的意願，坐鎮舊金山的聯邦加州北區(Northern District of California)檢察官蘭姆西(Ismail Ramsey)在11月宣告發動「全體動員作業」(All Hands on Deck Operation)。

這項行動是聯邦執法單位與地方執法單位合作，在田德隆區與市場街之南區(South of Market)取締芬太尼經銷商並給予嚴懲，這兩個區是舊金山毒品在光天化日下公然交易與使用的震央。聯邦級的懲處比較重，無證客經銷商在服刑完畢後還可以被遞解出境。

法院文件指出，阿提阿加是宏都拉斯人，2018年曾被遞解出境，後來又潛回北加灣區，但執法單位不確知他是何時返回的。他11月被捕時，是出獄候審的狀態，當時他已被控州級的毒品罪名(state-level narcotics charges)。

檢察官日前以書面聲明重申，處置芬太尼狂潮是他的第一優先，除了嚴懲經銷商之外，還會循線追索供應商，將他們也逮捕入獄，把這些集團從下到上的每個階級都給予應得的處分。

毒品 舊金山 拜登

上一則

第36屆北加州台灣工商會慈善募款晚宴 關懷弱勢讓愛傳承

下一則

保護加州柑橘產業 選購無蟲害產品

延伸閱讀

香港海關破獲史上最大宗洗錢案 涉款17億美元

香港海關破獲史上最大宗洗錢案 涉款17億美元
裁員多 學者仍看好金山經濟

裁員多 學者仍看好金山經濟
修訂加州47號提案 選民爭取11月公投

修訂加州47號提案 選民爭取11月公投
科技業裁員 舊金山商辦租賃難回春

科技業裁員 舊金山商辦租賃難回春
港女行李藏24公斤毒品 自溫哥華闖日成田機場被捕

港女行李藏24公斤毒品 自溫哥華闖日成田機場被捕

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃