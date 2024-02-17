27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

圖為警方繳獲的大量芬太尼毒品。(舊金山警察局提供)

一名在舊金山 田德隆區(Tenderloin)販售芬太尼(fentanyl)毒品 屢次被捕的27歲宏都拉斯人，法官這次決定不予保釋。聯邦執法單位從去年11月起宣布嚴厲處置芬太尼的經銷商和供應商，希望遏阻這種致命毒品的氾濫。

無證偷渡入境的阿提阿加(Milton Joel Varela Arteaga)，最近一次被捕是去年11月底，聯邦大陪審團(Federal grand jury)12月將他起訴，舊金山聯邦法院的法官1月12日宣布，阿提阿加將一直呆在牢中到審判之時。去年5、6、11月，警方三度搜查他的車和位於屋崙的公寓，每次都搜到相當多的芬太尼和現金，毒品總量超過4公斤，現款則多於9萬5000元。

檢察官辦公室指出，阿提阿加向執法人員承認他經常在田德隆區販毒。去年年底之前，拜登 政府宣布嚴打芬太尼的經銷商和供應商的意願，坐鎮舊金山的聯邦加州北區(Northern District of California)檢察官蘭姆西(Ismail Ramsey)在11月宣告發動「全體動員作業」(All Hands on Deck Operation)。

這項行動是聯邦執法單位與地方執法單位合作，在田德隆區與市場街之南區(South of Market)取締芬太尼經銷商並給予嚴懲，這兩個區是舊金山毒品在光天化日下公然交易與使用的震央。聯邦級的懲處比較重，無證客經銷商在服刑完畢後還可以被遞解出境。

法院文件指出，阿提阿加是宏都拉斯人，2018年曾被遞解出境，後來又潛回北加灣區，但執法單位不確知他是何時返回的。他11月被捕時，是出獄候審的狀態，當時他已被控州級的毒品罪名(state-level narcotics charges)。

檢察官日前以書面聲明重申，處置芬太尼狂潮是他的第一優先，除了嚴懲經銷商之外，還會循線追索供應商，將他們也逮捕入獄，把這些集團從下到上的每個階級都給予應得的處分。