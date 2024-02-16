減少斷電 加州公共事業委員會清潔能源補助金項目申請

新的清潔能源項目可以增強電網韌性、減少斷電。 （Riccardo Annandale/Unsplash)

加州 公共事業委員會清潔能源補助金項目即將開放申請。加州境內的非營利組織和原住民 部落均可申請。最高補助金額為50萬元。這一項目將有助於提升加州電網的韌性和效率，改善弱勢社區供電的穩定性，減少碳排放。

申請項目要求與公共事業委員會下列三個項目之一相關聯：

微型電網鼓勵項目（Microgrid Incentive Program，MIP）：

自發電鼓勵項目（Self-Generation Incentive Program， SGIP;

清潔加熱科技和設備項目（Technology and Equipment for Clean Heating Program，TECH）。

微型電網鼓勵項目(MIP)主要面向表前端（電力公司等供電側設置的蓄電池）方向的社區微型電網用戶補助，服務區域包括北加太平洋瓦電（PG&E)、南加愛迪森（SCE)電力以及聖地牙哥氣電（SDG&E)服務區域。弱勢社區和原住民部落，以及服務多用戶、有較長孤島供電能力的項目也是補助對象。

自發電鼓勵項目（SGIP)為安裝在客戶端電表的能源分配系統提供補助，也即表後系統。指的是可製造能源供應家用住宅、辦公大樓、或其他商用設備等的再生能源產生設施(例如: 太陽能板) 。符合資格的科技項目包括風機渦輪、廢熱回收、減壓渦輪、內燃機、微型渦輪、氣渦輪、燃料電池和先進能量存儲體系。

清潔加熱科技和設備項目（TECH) 旨在加速市場發展，推廣熱泵和熱水器，同時推動家庭電氣化，減少化石燃料的使用。目的是讓消費者感到安裝熱泵變得簡單容易；通過試點為關鍵市場障礙提供可擴展解決方案；通過公開數據、分析和案例宣導加州脱碳決策。

非營利組織補助金申請需要：

稅務局確認非營利組織的信件，其中必須包含納稅識別號碼（TIN);

項目計劃表；

預算 表；

推薦信兩封；

項目陳述（最多20頁）, A4紙，不小於10號字打印。

公共事業委員會會就申請書各項內容進行打分。在符合申請資格的前提下，計畫書佔15分，預算表15分，2封推薦信5分；項目陳述佔65分，需要包括執行綱要，組織背景和資質，項目需求，評估和數據收集，社區連結計劃等內容。

第一輪申請從3月1日開始到4月30日結束。第二輪申請日期還有待公佈。