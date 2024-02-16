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柯瑞狂砍41分 勇士農曆新年遭逆轉

記者劉先進 ╱舊金山即時報導
儘管柯瑞狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最多領先15分的情況下遭逆轉。（記者劉先進╱攝影）
儘管柯瑞狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最多領先15分的情況下遭逆轉。（記者劉先進╱攝影）

初五財神迎入門，新年財運送到家。金州勇士14日晚舉行慶祝農曆新年活動，儘管柯瑞狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最多領先15分的情況下遭洛杉磯快艇逆轉，以125比130輸球，五連勝戛然而止。

舊金山華裔人口超20%，勇士的農曆新年活動，也處處洋溢著年味。場上大螢幕和其他電子屏，寫著中文「春節快樂」。現場兩位主持人，一位穿旗袍，一位著唐裝。中場或暫停表演，有中國傳統舞蹈。還有雜技表演，表演者用腳掌頂著簡易籃球架，再透過多次球的晃動彈跳，「投籃命中」。商店內銷售的勇士帽子，有中文「春節」，還有紅色龍的圖案。比賽間隙播放的短片，由球員根據生肖、個性猜謎。描述到龍年出生的球員時，形容說，「夢想家，巨大的成就和愛心。」格林、湯普森和魯尼毫不猶豫的猜出，這是描述柯瑞。

有財神爺「護衛」，勇士開場也順風順水，依靠行雲流水的傳切，幾乎大半場壓制快艇。隨後快艇夾擊柯瑞，製造失誤，總共打出一波10比0衝擊波。關鍵時刻。快艇的球員喬治（Paul George）面對包夾，球給中鋒，再傳給底角射手，又或者由哈登（James Harden）直接分球給射手，連續在底角射中四記三分，就此逆轉勢頭。

華人球迷Jimmy Li說，勇士關鍵時刻還讓湯普森打了頗長時間，他在場上攻防兩端都存在漏洞，投籃14中4，三分9中1，只有12分。在防守端，最後39秒莫名其妙的犯規，給對手罰球機會，徹底殺死比賽。希望勇士以後別打「功勛籃球」，減少湯普森在關鍵時刻的使用時間，讓更多有活力的年輕球員上場，如此才有機會衝擊季後賽席位。

勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
儘管柯瑞狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最...
儘管柯瑞狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最多領先15分的情況下遭逆轉。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
勇士對陣快艇當天，舉行農曆新年慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）

勇士 快艇 柯瑞

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