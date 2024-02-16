柯瑞狂砍41分 勇士農曆新年遭逆轉

儘管柯瑞狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最多領先15分的情況下遭逆轉。（記者劉先進╱攝影）

初五財神迎入門，新年財運送到家。金州勇士 14日晚舉行慶祝農曆新年活動，儘管柯瑞 狂砍41分4籃板5助攻，NBA史上首次連續四場投進7顆三分，但勇士卻在最多領先15分的情況下遭洛杉磯快艇 逆轉，以125比130輸球，五連勝戛然而止。

舊金山華裔人口超20%，勇士的農曆新年活動，也處處洋溢著年味。場上大螢幕和其他電子屏，寫著中文「春節快樂」。現場兩位主持人，一位穿旗袍，一位著唐裝。中場或暫停表演，有中國傳統舞蹈。還有雜技表演，表演者用腳掌頂著簡易籃球架，再透過多次球的晃動彈跳，「投籃命中」。商店內銷售的勇士帽子，有中文「春節」，還有紅色龍的圖案。比賽間隙播放的短片，由球員根據生肖、個性猜謎。描述到龍年出生的球員時，形容說，「夢想家，巨大的成就和愛心。」格林、湯普森和魯尼毫不猶豫的猜出，這是描述柯瑞。

有財神爺「護衛」，勇士開場也順風順水，依靠行雲流水的傳切，幾乎大半場壓制快艇。隨後快艇夾擊柯瑞，製造失誤，總共打出一波10比0衝擊波。關鍵時刻。快艇的球員喬治（Paul George）面對包夾，球給中鋒，再傳給底角射手，又或者由哈登（James Harden）直接分球給射手，連續在底角射中四記三分，就此逆轉勢頭。