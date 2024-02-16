柏克萊加大學生報紙 比校方更早報導槍擊案

周五柏克萊加大槍擊案，學生報紙最先報導消息。(本報檔案照)

2月9日晚上柏克萊加大三年級學生庫克 （Riley Cooke）第二次計畫與朋友一起出去玩，結果卻改成報導了一起槍擊 事件。庫克是學生報紙「加州人日報」（Daily Californian）新聞編輯，當時她正與前總編輯阿姆斯特朗（Anna Armstrong一起去買酸奶，她們的手機開始嗡嗡作響，短信和Slack 消息顯示學生在校園南邊聽到槍聲。

隨後校方宣布，一名 59 歲男子向下斯普勞爾廣場（Lower Sproul Plaza）上空開了幾槍，沒有擊中任何人，很快被加州大學 警方逮捕。 但槍擊事件發生的第一則訊息來自學生記者的報導，儘管他們自己已經躲了起來。

學生報主編、紀事報前實習生布朗 (Matt Brown) 表示，槍擊事件發生後，全校學生的資訊開始湧入加州人日報的 Slack平台。一些記者在槍擊事件發生時路過現場，另一位記者的朋友錄製了該事件的視頻，還有另一位記者非正式地聽說警察已經逮捕了嫌疑人。 但直到槍擊發生約 40 分鐘後，學生才收到有關事件或逮捕的通知。

加州大學警察使用名為 WarnMe 的警報系統與學生就緊急情況進行溝通。 第一個 WarnMe 通知將於晚上 8時40 左右發出。 事件於晚上9時20 分左右結束。 當被問及警報的時間時，柏克萊加大發言人珍妮特·吉爾摩表示，該大學正在「調查此事」。 她說，該名男子與校園無關，開槍後一分鐘內就被逮捕。

布朗說，在槍擊事件發生和警告之間的這段時間裡，記者們感覺自己處於黑暗之中。

「我們不知道發生了什麼，就像學生不知道發生了什麼一樣。 我們聽到的都是『校園裡的活躍射手』，從那裡開始，你的想像力就會隨之而來，『有多糟糕？ 』」布朗說， 那一刻真的很可怕。

庫克前往校園北側的報紙新聞編輯室開始寫作，而阿姆斯壯則和她一起開始監聽警方掃描器。 阿姆斯壯說，仍在等待槍手是否還在現場的官方消息，兩人關掉了新聞編輯室前面的燈，擠在後面。

阿姆斯壯說，他們打電話給大學發言人，了解學校所了解的情況。 庫克的室友將其他學生拍攝的影片和照片發給了她。 庫克稱，晚上 9時42 分，發言人證實槍擊事件發生，嫌疑人已被逮捕。 庫克說，在寫更新和打電話的間隙，她嘗試深呼吸。

「第一次嘗試就把事情做好的壓力越來越大，」庫克說，「我對所有突發新聞都有這種感覺，尤其是當你知道人們正在向你尋求關於像活躍槍擊事件這樣嚴重事情的即時更新時。」

阿姆斯壯和庫克此前曾共同報導過一起槍擊事件。2022 年，一名男子在周五槍擊事件發生地以南一個街區處射殺了四人，兩人聯手報道了這一事件。 在那次事件中，一人死亡。 受害者中沒有一個是學生。

庫克表示，這一次，他們感覺準備得更充分了。 兩人知道該打給誰以及先去哪裡找。 庫克說，他們也知道學生會在社群媒體上尋找資訊。