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北加州台灣會館及台灣華語文學習中心聯手新春活動

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動。（主辦單位提供）
北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動。（主辦單位提供）

加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動，安排台灣傳統美食區、夜市童玩遊戲區及新年傳統習俗文化區、台灣學校兒童合唱團演唱台語歌曲等精彩活動，駐舊金山辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、北加州台灣會館理事長葉俊雄、僑務委員陳德輝、李漢文、僑務諮詢委員黃美星、北加州台灣同鄉聯合會長張正邦、台灣華語文學習中心學員、台灣學校學生、家長及主流社區、僑胞等約500人一同共度龍年新春活動。

賴銘琪表示，台灣會館致力於推展台灣文化，適逢大年初二是傳統習俗回娘家的日子，藉由活動打造一個豐富多彩的春節體驗，讓海外台灣人及主流社區能深刻體驗台灣農曆新年回娘家和走春民俗，亦能增進台美文化交流，感謝台灣會館、TCML及台語學校理事及工作人員費心籌辦。

莊雅淑表示，感謝台灣會館在北加州凝聚台灣人鄉情，同時也感謝台灣學校在海外傳承母語文化，藉由TCML及台語學校聯合舉辦農曆新春活動，不僅讓台裔子弟認識傳統農曆春節文化，亦可讓更多主流社區民眾，以及TCML學員體驗過節民俗及傳統，活動中致贈總統福袋、春聯以及僑委會龍年小提燈，祝福與會者在新的一年萬事順心如意。

活動中TCML中心校長李梅英為學員辦理一場新春文化課程，吸引主流社區民眾、TCML學員、僑界及台語學校師生參與，對新春習俗更加認識與了解。會中亦提供道地台灣美食紅豆湯圓、年糕和團圓糖，體驗夜市童玩遊戲套圈圈、彈珠台、擲筊戳戳樂，探索新年傳統手工藝習俗畫糖、猜燈謎、創意剪紙等精彩活動，多樣化精彩節目，包括兒童舞龍舞獅表演、阿卡貝拉男子合唱賀新春，讓與會民眾更加認識臺灣農曆新春的民俗，許多參與的主流民眾忍不住表示，有機會一定要到美麗的寶島臺灣看看，新春聯歡會在溫馨熱鬧氣氛中順利圓滿完成。

台灣會館致力於推展台灣文化，新春文化課程吸引主流社區民眾對新春習俗更加認識與了解...
台灣會館致力於推展台灣文化，新春文化課程吸引主流社區民眾對新春習俗更加認識與了解。（主辦單位提供）
北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二...
北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動。（主辦單位提供）
北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二...
北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動。（主辦單位提供）

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