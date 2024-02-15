北加州台灣會館及台灣華語文學習中心聯手新春活動

北加州台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動。（主辦單位提供）

北加州 台灣會館聯合台灣華語文學習中心（TCML）及附屬台灣學校2月11日大年初二下午在台灣會館舉辦2024龍年新春特別活動，安排台灣傳統美食區、夜市童玩遊戲區及新年傳統習俗文化區、台灣學校兒童合唱團演唱台語歌曲等精彩活動，駐舊金山辦事處長賴銘琪、金山灣區 僑教中心主任莊雅淑、北加 州台灣會館理事長葉俊雄、僑務委員陳德輝、李漢文、僑務諮詢委員黃美星、北加州台灣同鄉聯合會長張正邦、台灣華語文學習中心學員、台灣學校學生、家長及主流社區、僑胞等約500人一同共度龍年新春活動。

賴銘琪表示，台灣會館致力於推展台灣文化，適逢大年初二是傳統習俗回娘家的日子，藉由活動打造一個豐富多彩的春節體驗，讓海外台灣人及主流社區能深刻體驗台灣農曆新年回娘家和走春民俗，亦能增進台美文化交流，感謝台灣會館、TCML及台語學校理事及工作人員費心籌辦。

莊雅淑表示，感謝台灣會館在北加州凝聚台灣人鄉情，同時也感謝台灣學校在海外傳承母語文化，藉由TCML及台語學校聯合舉辦農曆新春活動，不僅讓台裔子弟認識傳統農曆春節文化，亦可讓更多主流社區民眾，以及TCML學員體驗過節民俗及傳統，活動中致贈總統福袋、春聯以及僑委會龍年小提燈，祝福與會者在新的一年萬事順心如意。