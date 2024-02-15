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3月5日初選在即 加州聖他克拉拉縣選務處鼓勵早投票

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖縣選務官布謝展示選票。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖縣選務官布謝展示選票。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣選務處15日舉辦媒體日，現場演示3月5日總統初選投票全過程。聖縣選務官布謝（Shannon Bushey)鼓勵選民選擇適合自己的方式及早登記投票。華裔登記選民人數從此前少數族裔的第二位滑落到第三位，列在西裔與越南裔之後。

據悉，此次總統初選還將同時進行部分聯邦參眾議員，州參眾議員部分選區，部分縣高等法院法官、縣議會部分選區，聖縣民主黨及共和黨中央委員會、聖荷西市長及市議會部分選區選舉，還有一項州議案及三項地方提案的選舉。

大約有25%的加州註冊選民在登記時未表明自己的政黨偏好，這些選民被稱為「無黨派偏好選民（NPP)」，享有和其他選民同樣的權利。但在3月5日的總統初選中，這些選民的選票不會包括總統初選的選項。

布謝表示：「在初選中，選民有機會從自己所屬黨派提名總統候選人。但NPP選民因為沒有黨派偏好，所以選票上不會列有總統候選人」， 但是還是會有其他州和地方選舉的選項。

儘管如此，但民主黨、獨立黨和自由黨允許NPP選民在初選中做「跨黨派」選舉。選舉登記處已經向所有NPP選民寄出一張明信片，告知他們可以要求一張一次性跨黨派選票。登記處建議選民及早寄回「郵資已付」的明信片，確保自己能收到自己要求的跨黨派選票。

如果NPP選民希望投票給共和黨、和平與自由黨或是綠黨候選人，則需要在2月20日之前重新註冊支持該黨，然後會收到有該黨派候選人名單的選票。如果已經錯過20日的期限，就要到選舉登記處或是其他投票中心現場登記拿票。

聖縣選務處選舉專員羅露施介紹，聖他克拉拉縣從2020年開始實施「選民選擇法案（Voter Choice Act)」，通過引入高科技和其他各種新方法，給選民投票帶來最大便利。

本次選舉選民2月9日就可以開始投票。可以選擇郵寄，也可以選擇丟進遍布聖縣的102個投票筒。從2月24日開始，將開放104個投票中心。相比之前只能在3月5日當天去指定投票站投票，現在投票時間和地點都極大地寬鬆了。甚至身在海外也可以申請特殊鏈接，下載打印選票，然後投遞。

目前在現場投票中心也有傳統填寫紙質選票的隔間，以及利用電腦觸屏填寫選票兩種不同投票方法，可以自由選擇。電腦觸屏填寫完畢後，可以打印出填寫好的選票放入掃描儀投票。所有投票中心都會有懂中文的工作人員協助有需要的選民。

羅露施表示，2020年實施「選民選擇法案」後，所有選票都會寄到選民家中，通過郵寄選票來選舉的選民也越來越多。近期的幾場選舉中，郵寄選票的選民都可以佔到七成以上。現場投票的選民大多是最後一天來投票。而實際上大多數投票中心都已經在11天之前就開放，包括兩個周末，如果早一點投票會從容很多。

羅露施，說5年前自己剛開始加入選舉處工作時，華人註冊選民佔比是雙語選民的第二位，僅次於西裔。但現在已經滑落到第三位，落後於越南裔。雖然不乏華人英文程度變好，很多人選擇英文選票的原因，但還是建議大家可以的話儘量勾選中文。因為選舉處會根據統計數據做出資源的調撥安排。更多華裔選民表明族裔身份，意味著更多選舉資源會分配到華裔社區。

聖他克拉拉縣選舉中心已經開始統計郵寄回的選票。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
聖他克拉拉縣選舉中心已經開始統計郵寄回的選票。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
聖縣選務處選舉專員羅露施介紹聖縣從2020年開始實施「選民選擇法案」。（記者徐蓓...
聖縣選務處選舉專員羅露施介紹聖縣從2020年開始實施「選民選擇法案」。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖選務處工作人員張卓琨將選舉資料遞給選民。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖選務處工作人員張卓琨將選舉資料遞給選民。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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