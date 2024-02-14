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舊金山首位非公民選務委員 黃穎筠創造歷史

記者王子涵╱舊金山即時報導
黃穎筠（右）宣誓成為舊金山首位非公民選務委員。（記者王子涵╱攝影）
黃穎筠（右）宣誓成為舊金山首位非公民選務委員。（記者王子涵╱攝影）

初選臨近之際，舊金山華埠一名年輕的移民權益倡導員在14日被任命為選務委員會委員，成為首位非公民委員而創造歷史。

黃穎筠（Kelly Wong）是華人權益促進會（Chinese For Affirmative Action，簡稱CAA）的一名移民權益社區倡導員。在親友同事的矚目下，她14日在舊金山市議會大廳中宣誓就職。市議長佩斯金（Aaron Peskin）擔當領誓人，市府律師邱信福（David Chiu）等前來支持。

佩斯金解釋了選務委員會的重要性。該委員會不受舊金山市府任何部門或任何民選官員的控制，其工作的重點和目標是保證自由、公平和公開地參與民主選舉。他強調，黃穎筠成為首位非公民委員的意義重大。

佩斯金表示，他與邱信福在服務華埠社區時，都曾擔當選務委員會的監督員。「華埠越來越多的居民經過艱苦的奮鬥後成為選民。而居住在散房（SRO）、可負擔住房的他們，在遞送選票信件時非常困難。我們需要解決這一問題。」

歷史上，選民必須在信件上貼上足夠的郵票才能讓選票寄到市府。而在選務委員會的建議下，選民如今的郵寄選票實現了免費。

邱信福表示，黃穎筠的加入對於亞裔社區尤為重要。當社區對市府的決定感到沮喪時，他們需要發聲，而黃穎筠能夠提供幫助。他指出，如今的政治系統充滿偏見和受腐蝕，選務委員會猶如一個明亮的燈塔，反對這一破碎的系統。

黃穎筠在香港出生長大。在移居美國的五年後，無法尋找到屬於自己社區的聲音而備受沮喪。來到舊金山後，她發現因為語言和文化的壁壘，華裔居民無法真正行使選舉權。她曾主持粵語播客，以更加容易理解的方式幫助社區投票。

她表示，面對如今反移民的政策，當務之急是鼓勵更多非公民移民參與到市政中來。她會努力在其中構建橋梁。

黃穎筠（左二）成為舊金山首位非公民選務委員而創造歷史。（記者王子涵╱攝影）
黃穎筠（左二）成為舊金山首位非公民選務委員而創造歷史。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 移民 華埠

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