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金山無人車深夜遭縱火 華埠恐成下一個田德隆

記者王子涵╱舊金山即時報導
在大火被撲滅後，無人車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(取自FriscoLive415推特）
在大火被撲滅後，無人車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(取自FriscoLive415推特）

農曆新年本是所有亞裔社區闔家團圓、享受和平溫馨的節日，但多起突發的犯罪擾亂了舊金山華埠的安寧。10日年初一深夜，一輛無人駕駛汽車在途徑華埠Jackson街時，被一夥青少年攔停，從用滑板惡意砸爛車窗，到最終在車內放置爆竹燒毀汽車，華埠居民感到震驚。商業主感歎，華埠不要成為下一個田德隆（Tenderloin）。

無人車公司Waymo證實，事件發生在10日晚9時，當時沒有乘客或人類司機在車中，無人員受傷的報告。

從網絡流傳的視頻，以及華埠商戶聯合協會提供的現場錄製視頻看出，參與毀壞無人車的大多為青少年，有人先用滑板砸壞車輛的後視鏡和車窗，並在車體上隨意塗鴉。

隨後，一人透過被砸壞的車窗往車內丟擲煙花，迅速點燃了車內皮質座椅，大火和濃煙吞噬了無人車。由於華埠街道狹窄，升騰的濃煙籠罩住街道兩旁建築的二三樓，其底層為小商業，上層多為住戶。

在聽到警鈴聲後，鬧事人群一哄而散。無人車為電動，所幸燃燒期間並未造成電池爆炸等嚴重事故。在大火被撲滅後，無人車車頂已經「消失」，車輛也徹底損毀。

舊金山警方表示，尚不清楚該事件是由誰組織，案件正在調查中。尚沒有居民或商戶在事件中受影響的報告。

在大火被撲滅後，無人車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(舊金山消防局提供）
在大火被撲滅後，無人車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(舊金山消防局提供）
部分青年先用滑板砸壞車輛的後視鏡和車窗，並在車體上隨意塗鴉。(舊金山消防局提供）
部分青年先用滑板砸壞車輛的後視鏡和車窗，並在車體上隨意塗鴉。(舊金山消防局提供）

華埠 舊金山 亞裔

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