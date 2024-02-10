龍吟鳳鳴藝術展 百件龍年作品迎新春

創作者郭灝為矽谷一名工程師，以三款印章做出「雙面套印」的設計。（記者孫愛薇／攝影）

為慶祝農曆甲辰龍年到來，硅谷亞洲藝術中心與北美矽谷 印社聯合舉辦「龍吟鳳鳴，金石鑄福—甲辰新春藝術展」，展出以「龍」為主題的書法 及篆刻作品百餘件，精美且具有巧思的篆刻書法作品，讓前來觀賞的民眾感受澎湃的龍年新春氣氛。

北美矽谷印社副社長曾慶群表示，印社從2017年創立社團，老師張芮之指導下，目前已逾百位社員，過年期間和硅谷亞洲藝術中心合辦新春賀歲印展，並用會員篆刻作品設計新春賀歲海報及賀卡來慶祝新年。

今年賀歲印展的主題是「騰龍豐歲」，總計30多位社員66件作品參展。不少篆刻作品極具巧思讓觀賞者讚嘆不已，像是由張隆策創作的多面印篆刻，保留一面原石的天然造型，在印石的五面上做刻印，完成五面的蓋印後才會發現其中的連貫設計，將「2024甲辰龍年」躍於紙上。

郭灝身為矽谷工程師，作品體現工程師的精神，以三款印章做出「雙面套印」的設計，將不同印章的蓋印重疊成新的作品，也因此出現多種不同組合的可能，讓看似只能一章一印變成組合式的作品，讓觀賞者感到十分有趣。

不僅以天然原石做刻印的材料，陶瓷也能作為印章，受限於陶土的特性，在製作陶印上的困難度更高。曾慶群說到，陶土在尚未燒製前，可能不小心就會碰撞到，或燒製時出現問題，都可能導致陶印成品不佳，這次展出也有較難見到的陶印作品，值得細細觀賞。

中心副館長徐心如介紹，書法作品中有年逾百歲潑彩畫家侯北人巨幅「龍吟大野鳳鳴岡」行書，民國時有名的書法家于右任曾經給張大千寫過多首詩，「龍吟大野鳳鳴岡」就是贈詩裡的其中一句。伏文彥90歲後的榜書作品「龍」與「德」也在展出其列，伏文彥為張大千早年收的得意弟子，1989年來到舊金山，2021年於疫情 期間去世。