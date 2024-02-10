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聖荷西市長馬漢全家學中文 向市民新春拜年

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
成人中文課程講師謝瑜年用拼音方式協助馬漢夫妻練習發音中文。（記者孫愛薇／攝影）
成人中文課程講師謝瑜年用拼音方式協助馬漢夫妻練習發音中文。（記者孫愛薇／攝影）

聖荷西市長馬漢與其家人農曆新年初一參加向上語文學苑的中文課程，馬漢表示，自己即將開始學習中文，每周固定到向上語文學苑學習中文，華裔社群是聖荷西市重要社群之一，課後他帶著全家四口向市民們以剛學到的中文恭賀新年。

中文課程開始前，向上語文學苑校長暨僑務委員李漢文向馬漢夫妻講述傳統農曆新年的意思，並致贈台灣總統府新年福袋跟春聯，馬漢在福袋裡發現一塊錢台灣硬幣，表示非常驚喜，李漢文解釋，一塊錢代表「一元復始」的含意，春聯則是在農曆新年時張貼在牆上。

向上語文學苑老師謝瑜年介紹拼音使用概念，透過拼音引導馬漢用中文講出自己名字「馬漢」，並且透過「馬」字的延伸，認識更多中文字，馬漢很快地就領略說中文技巧，可以正確發音名字以及「你好」的招呼語，馬漢夫妻也彼此練習用中文打招呼。

馬漢兩位孩子則加入兒童中文課程，以有趣的手作學習中華文化，在幼稚園班中文老師邢玉琪帶領下，完成代表吉祥的「年年有魚」掛飾，還有注音符號的學習。

馬漢課後受訪表示，學習中文課程真的很有趣，自己與夫人有很多華裔朋友居住在聖荷西，聖荷西也有非常大的華裔社群，經過今天的課程，他將用剛學到的中文向華裔朋友打招呼。馬漢的太太Silvia表示，小朋友非常興奮來學習中文，他們有非常多的華裔朋友，回去可以用中文向華裔同學打招呼。

教導海外孩子學習中文對家長而言，是艱鉅又有意義的任務。李漢文提到幾招增加孩子學習的動力與效率，第一，創造語言環境；第二，利用中文繪本、兒歌，吸引孩子的興趣；第三，善加利用中文線上資源；第四，中文角色扮演；第五，練習拼音發音；最後教導孩子寫中文字。

馬漢的大女兒Nina在向上語文學苑製作年年有餘掛飾繪圖。（記者孫愛薇／攝影）
馬漢的大女兒Nina在向上語文學苑製作年年有餘掛飾繪圖。（記者孫愛薇／攝影）
馬漢夫妻拆開台灣總統府福袋發現有一元台幣感到驚喜。（記者孫愛薇／攝影）
馬漢夫妻拆開台灣總統府福袋發現有一元台幣感到驚喜。（記者孫愛薇／攝影）
僑務委員李漢文課程開始前向馬漢夫妻講解春節的習俗。（記者孫愛薇／攝影）
僑務委員李漢文課程開始前向馬漢夫妻講解春節的習俗。（記者孫愛薇／攝影）
馬漢全家（左二、三）到李漢文（右三）成立的向上語文學苑學習中文。（記者孫愛薇／攝...
馬漢全家（左二、三）到李漢文（右三）成立的向上語文學苑學習中文。（記者孫愛薇／攝影）

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