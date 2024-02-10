柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

灣區名校柏克萊加大 2月9日晚8時40分發生槍擊 ，槍手連開九槍，但無人受傷，最終被捕。東灣華人梁女士10日對世界日報表示，事件令人相當驚恐，學校也發布就地避難令，在學校就讀的女兒受到驚嚇，一度不敢睡覺，她當晚從家中緊急開車30分鐘將女兒接送回家。她和孩子也質疑學校做法，在一開始的郵件警報系統中，只寫有襲擊，並未說明是槍擊，「有些輕描淡寫，沒有說清楚槍擊事件的嚴重性」。

槍手空中開槍 1分鐘被逮捕

記者10日中午趕到柏克萊加大南門，只見校內人流不少，有舞蹈團體在熱情歡快的跳舞，停車場也是人滿為患，學校秩序恢復正常。

柏克萊加大在官網發布聲明指出，9日晚間學校下斯普勞爾廣場（Lower Sproul Plaza）發生了一起口角事件，爭吵發生後，有一個人晚上8時40分左右拿出武器向空中開了幾槍，警方8時41分迅速扣押嫌犯，搜查並清理現場，該區就地避難令於晚上9時50分解除。根據警方說法，槍手開槍1分鐘左右就被逮捕，槍手為獨自作案。

學生David Zhang說，當時俱樂部一群人在練習舞蹈，練習過程中嫌犯疑似想過去拿USB充電器，該俱樂部組織者試圖將此人帶到別處，兩人因此發生口角，接著後來就發生槍擊事件，學生四散逃走。

梁女士表示，雖然校園槍擊晚上近9時發生，但直到11時才知道此事，且聽到在學校就讀的女兒情緒緊張，嚇得哭出來都不敢睡覺，所以連忙開車30分鐘去學校安慰女兒，到了現場才發現多輛警車在附近巡邏，氣氛頗為緊張，考慮到女兒情緒不穩定，梁女士連夜將孩子接回家。

家長質疑：學校警報 隻字不提槍擊

根據本報記者掌握的柏克萊加大警報郵件（UC Berkeley WarnMe），9日晚上9時15分，即發生槍擊35分鐘後，學校發送第一封郵件說，下斯普勞爾廣場發生一起「嚴重襲擊事件（aggravated assault）」，當地有警員行動，請避開該區域。郵件內容還解釋「嚴重襲擊事件」的定義，「是指一個人對另一個人進行非法攻擊，目的是造成嚴重或惡化的身體傷害。此類攻擊通常伴隨使用武器或可能造成死亡或重大身體傷害的手段。」

晚上9時52分，校方發送第二封郵件寫著，就地避難令已取消，一名嫌犯被拘留，現場已被控制且安全。

梁女士表示，不理解學校明知有槍手開槍，且很快地逮捕嫌犯，為何在第一封警報郵件內只寫到發生嚴重襲擊事件，隻字未提是槍擊。她說，校園附近經常有各種犯罪情況，學校警報系統也常發出事件通知，大家看到「襲擊」兩字，還以為是竊盜或其他罪案，沒有放在心上，「沒想到實際上是槍擊案，槍聲就在我女兒耳邊響起，怎麼能這麼輕描淡寫，降低事情的嚴重性？」