時隔5年 「金光黨」捲土重來 金山2華人被騙數十萬

金山警長史考特提醒華人社區小心。（記者劉先進 ／攝影）

時隔五年、疫情 後「金光黨」在舊金山 居然捲土重來。臨近農曆新年期間，兩位舊金山華裔 老婦被「金光黨」以祈福騙局掉包，騙走價值數十萬的珠寶和現金，金山警長史考特（Bill Scoot）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）和華埠社區等2月9日聯合在花園角廣場舉行記者會，呼籲華裔長者務必小心「金光黨」。

史考特說，1月29日一名老婦到中央警局報案說，1月25日下午4時許，她獨自一人在米慎區（Mission）外圍散步，一男一女不明身份的人向她走來，這兩名嫌犯開始與受害人交談，說要找一個知名醫生來幫助治療身體疼痛。雙方聊著天，走進一條小巷，這時又有一名身份不明的女性加入談話，嫌犯開始談論受害者家人有邪靈會傷害她，並聲稱需受害人收集貴重物品祈福。

受害人和嫌犯一起到家中，拿出現金和珠寶，準備接受嫌犯的祈福；嫌犯當時用受害人的貴重物品舉行了一個儀式。第二天，受害人與家人談起祈福儀式，才發現貴重物品前一天早已被掉包成重量相似的物品。

2月1日又有一名老婦到Ingleside分局報案，稱自己是詐騙案的受害者。她說，1月23日上午11時30分左右，她一個人在Excelsior區等公車，一名身份不明的男子上前搭訕，談話過程中，兩名陌生女性走過來加入談話，提及有邪靈受傷害，需要對值錢的物品加持祈福，驅除惡靈。

老婦說，其中一名女嫌犯陪同受害人到她家，要求收集現金和珠寶要祈福；受害人當場收集完貴重物品後，與其他男女嫌犯等人一起到街上，並為貴重物品舉行祈福儀式。老婦說，儀式結束幾天後打開包包，卻發現貴重物品早已不翼而飛。

史考特說，兩起事件中的犯罪嫌疑人均為50至60歲的男性和30至60歲的女性，所有嫌犯都是黑髮棕眼，並戴著部分遮住臉部的口罩、面罩，並會說粵語，甚至有兩輛汽車及司機也與這些案件有關。本報記者詢問，受害者的財產損失有多大。史考特表示，詐騙金額數十萬元，但沒有給出具體數字。

謝安宜說，舊金山華裔人口眾多，需要確保所有華裔居民都收到警告，現在有騙子在試圖利用最脆弱的那些人，尤其是高齡人士。受害者可能想做一些事情來獲得祝福和好運，尤其在農曆新年期間，大家都在談論慷慨、善意和好運。

她提醒大家，務必提高警覺，不要隨意將貴重物品交給任何陌生人，如果真的發生了什麼事情，不要感到尷尬、不要感到羞愧，要立即報警，趕緊將發生的事情講出來。

退休警員、舊金山亞裔警員基金會創始人，現於警局擔任外展科專員的胡修山（Eddie Wu）說，十幾年前類似的祈福騙局不少，外界都俗稱這種騙局為「金光黨」，他也曾參與調查，抓了好幾個嫌犯。

他說，嫌犯都是從中國大陸過來，會說粵語、台山話、福建話或國語，他們開車四處流竄作案，主要目標是紐約、屋崙、西雅圖等華人高齡者聚集的地方，到了某個地方，只要見到好下手的對象，就設置騙局，騙完就走，抓捕有難度。

胡修山說，之前有人被抓，再加上四年前疫情嚴重，這種金光黨騙局已五年沒見到，如今疫情恢復、人員流動，春節來臨，騙局又捲土重來。安老自助處行政總監鍾月娟業表示，疫情恢復，這些騙子又能出國作案，所以開始出現不少受害者，希望提醒更多人警惕騙局。