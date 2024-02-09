矽谷殺妻案嫌犯陳立人提審現身 現場未做答辯

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

矽谷華裔 谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻，2月9日於聖他克拉拉縣高等法院第六度提審。陳嫌在辯方律師引導下短暫現身，現場未做答辯。雖然恰逢農曆新年除夕，法庭內依然媒體雲集，旁聽席華人甚眾。

對於陳立人今天提審是否現身，之前諸多輿論猜測，尤其今天的提審法庭現場較過去五次相比，有微妙不同，更增添了對陳嫌今日可能現身的猜測。

23號法庭下午提審每次都在1時35分，而今天直到1時35分法官拉蒙的位子依然空著。現場亞裔 面孔的法庭工作人員似乎也較往常多。且有一位華裔中年男子走到旁聽席第一排用中文大聲宣布：「我是陳立人的翻譯。」引起關注。

之後1時55分法官才出現，開始審理當日其他案件。2時4分，陳立人的辯護律師施羅德現身，現場旁聽席有些騷動。有旁聽者拿出手機，被法官當庭喝斥、請出庭外，並重新申明對於有申請拍攝證的媒體之外的任何拍攝行為「零容忍」，且即使是媒體，也不允許錄影或錄音。

2時15分左右，法官宣布，將審理施羅德代理案件，法庭內其他候審嫌犯被清空。施羅德起身站立在嫌犯進入法庭的通道門口，並不時向內張望。2時17分陳立人頭戴白色保護罩出現在通道門口，但並未進入一般嫌犯候審的法庭內部兩排座席。

陳立人內著橘色衣褲，外套聖他克拉拉縣監獄 黃色短袖衫，面無表情。施羅德轉身與其私語，並有溫和手勢。庭審後，施羅德在回答記者提問時，證實當時是在向陳立人解釋庭審程序。交談完畢，施羅德轉身擋在陳立人前面。

施羅德首先就提審一再拖延向法庭致歉。法官隨後詢問陳立人是否需要翻譯。陳立人表示不需要。法官再次與其確認，並表示自己覺得若有翻譯會更好，因為畢竟是法庭，又是第二語言，還是「不要冒險」。施羅德似乎也有勸說。

陳立人在勸說之下改變想法，才戴上同步翻譯耳機。

施羅德隨後向法官確認已收到檢方指控副本，本庭不做答辯。法官隨後宣布將於4月19日在34號法庭進行答辯。

施羅德提審後回答本報記者提問，他表示，陳立人之所以頭戴保護罩，是因為上周頭部受傷。在上次提審未果之後，他第三次見到陳立人，那次兩人交談一個半小時左右（前兩次都只有15至20分鐘）。

施羅德後來公開回應媒體提問時，他表示，他確認與陳立人的對話都在監獄內保密的環境中進行，接下來直到4月19日之前，都將繼續研究本案卷宗。

其他媒體詢問施羅德，是否見過受害者家屬。施羅德對此表示否認，但確認自己有定期與陳立人家屬聯繫。他同時確認，陳立人父親在美國停留一周多，便回中國。