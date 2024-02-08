聖荷西甜甜圈店主被控製造販賣「粉紅色可卡因」

聖荷西警方周三宣布，32歲的卡里略-莫耶達（Luis Carrillo-Moyeda）因涉嫌「非法製造和販賣毒品」上個月被逮捕。（聖荷西警察局提供）

當局稱，南聖荷西 一甜甜圈店老闆被指控製造和銷售一種名為「粉紅色可卡因」的合成毒品 。該毒品將可卡因與包括鴉片類藥物在內的一系列其他麻醉品結合在一起。

聖荷西警方周三宣布，調查人員上個月逮捕了32歲的卡里略-莫耶達（Luis Carrillo-Moyeda）。此前警方收到舉報，指控他在斯內爾大道附近的Blossom Hill Road 400街區「非法製造和販賣毒品」。

搜索聖荷西市商業檔案顯示，卡里略是該地點Yum Yum甜甜圈特許經營店的所有者。

警方表示，偵探和特種作戰人員1月19日獲得了搜查令，突襲檢查了卡里略的甜甜圈店和家，並繳獲「各種非法毒品、毒品製造零件、大量現金、未經註冊的槍支和彈藥」。

警方稱，查獲的毒品是一種相對較新的合成毒品，由可卡因、氯胺酮、搖頭丸、冰毒和鴉片類藥物混合製成。當局表示，該藥物的暱稱包括「Tusi」、「2C」、「粉紅可卡因」、「Pantera Rosa」和「Pink Panther」。

根據法庭記錄，卡里略於1月24日被提審，預計3月4日返回法庭。監獄記錄顯示他目前已出獄。

當局敦促任何了解此案或類似案件信息的人，與聖荷西警察局都會特別行動部門的考夫曼（Daniel Kaufman）警官聯絡，電話：4082774044，或發送電子郵件：[email protected]。