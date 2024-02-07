風暴導致灣區大面積斷電 太平洋瓦電忙搶修

風暴造成的破壞讓電力人員無法接近設備。（太平洋瓦電提供）

近日強風暴雨 ，造成灣區 大面積斷電。7日灣區仍有降雨，但風暴似乎已經過去，甚至出現短暫晴好天氣。根據太平洋瓦電（PG&E)的下午4時最新統計數據，目前灣區仍有2萬5672戶斷電，其中1萬6483戶在北灣地區。

剛剛過去的周日，大約有4000萬加州 人接到強風預警。很多地區經歷了颶風級的大風。根據太平洋瓦電方面的消息，周日對電力公司來說是最艱難的一天。太平洋瓦電經歷了有現代紀錄以來（1995年）單日斷電數量最高的一天。風暴摧毀了2075根供電導線、728根電線桿、357個電線支架以及247處變壓器。

據悉大約有10%的太平洋瓦電用戶受到了此次風暴的影響。電力公司從周日早間風暴開始時就努力搶修，到晚間大概恢復了41萬5000戶的用電，但仍有超過65萬戶灣區居民家中斷電。到周一早間有76萬5000戶恢復供電，但仍有44萬戶斷電。

太平洋瓦電表示，自風暴以來通過努力搶修，已經恢復了140萬戶的供電，其中74%是在斷電後12小時內恢復的。

根據太平洋瓦電7日提供的實時資料，當天全天灣區的斷電戶數穩定在2萬5000戶到3萬5000戶之間，其中半數左右在北灣地區。但南灣地區下午2時左右停電戶數字突然莫名飆升，一度超過北灣。

記者因此致電太平洋瓦電公關部陳凱珊（Fiona Chan)了解到，南灣這次斷電激增，來自於太平洋瓦電聖荷西部門的一次緊急搶修。出於安全考慮，需要在部分地區短暫拉電。她還肯定了電力公司會出於安全考慮，在極端情況下主動斷電的說法。但指出，主動斷電多發生在加州山火季節，與此次風暴導致斷電的情況並無關聯。

陳凱珊還同時分享了太平洋瓦電的搶修步驟：

確認安全：當風暴持續影響某個區域的時候，優先來自當地警察和消防部門的緊急電話；

變通供電：風暴持續的情況下，將受損區域隔離，同時嘗試通過不同線路來恢復供電；

巡視評估：天氣好轉的情況下，在恢復供電前評估受損情況；

維修通知：修理受損設備，完成維修後恢復供電；