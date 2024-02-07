我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

57歲華男涉竊美核武機密 參與中國千人計畫被捕

矽谷南灣行動領務2/27開放 名額有限上網預約

記者江碩涵／聖荷西即時報導

舊金山台北經濟文化辦事處宣布，2月27日當日南灣僑教中心舉辦行動領務服務，僑胞可申辦「換發護照」、「授權書」、「居住國外證明」、「出生／死亡證明」、「結婚證明」等，當日只受理50位民眾，其中網路預約為15位、現場發放號碼牌給80歲以上僑胞15位，2月8日上午9時起可上網預約，網址：www.tecosf.com，額滿不再受理。

經文處表示，為節省等候時間及提高服務品質，僑胞抵達僑教中心一樓領務櫃檯前，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費，規費僅接受現金、銀行本票(cashier check)或匯票(money order)支付，抬頭寫TECO，現場不找零，也不接受個人支票信用卡，若文件不全，無法收件。

「首次申請護照」、「辦理入國證明書」等仍得至舊金山台北經濟文化辦事處辦理，其他各項領務業務可採郵寄申請，相關申請資料可寄至：TECO（地址：555 Montgomery Street, Suite 501, San Francisco, CA 94111），並註明申辦業務，例如護照、簽證、授權書、入國證明書等。

經文處表示，所有文件備齊情況下，晶片護照發照時間約6至8周、文件證明與授權書約2周，若需補件，經文處將主動聯絡，建議民眾勿在申請案送出數日後，即來電或電郵查詢進度、或確認本處是否已收到，以利承辦人專心趕件。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考經文處網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。僑胞如有疑問，可電郵：[email protected]或致電：415-362-7681洽詢。

舊金山 支票 信用卡

上一則

迎農曆新年 布里德訪金山華埠 開社區安全會議

下一則

華人愛生鮮：半月灣碼頭買蟹忙

延伸閱讀

矽谷極端天氣導致大停電 居民應對出奇招

矽谷極端天氣導致大停電 居民應對出奇招
矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注
矽谷中文學校結業成果展及農曆春節文化活動

矽谷中文學校結業成果展及農曆春節文化活動
世報科技營訪矽谷台企 體驗新創文化

世報科技營訪矽谷台企 體驗新創文化
南灣大停電 庫比蒂諾公立圖書館民眾困電梯

南灣大停電 庫比蒂諾公立圖書館民眾困電梯

熱門新聞

矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

Google持續裁員 遣散費已近30億元

2024-02-04 19:22
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元
矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪