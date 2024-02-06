陳立人出院入獄 除夕提審引關注

紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

谷歌工程師殺妻案疑犯陳立人日前第五度缺席法庭提審， 引起爭議。連辯方律師施羅德（Wesley Schroeder）也稱這一點很不尋常。聖他克拉拉縣懲教所6日的紀錄顯示，陳立人已在聖縣主監獄 北所被收監。他下一次提審的時間在周五（9日），是中國農曆除夕夜。

目前網路輿論普遍關注陳立人是否會出席除夕夜提審。陳立人6日出院後入獄，短時間內信息就在網路傳開，並有數百條評論。有網友指出，除非陳立人再次入院，否則他在下次的提審的時候，應該沒有辦法再以健康理由缺席。

在聖他克拉拉縣地檢處的網站上，陳立人案目前已經被列入「媒體關注案件（Cases of Media Interest)。」同時還公布了檢方對其指控的法律代碼 PC.187(a)。根據加州 立法信息公開的代碼對照表，PC.187(a)代表「謀殺，事先有邪惡預謀地非法殺死一個人或者胚胎。」

陳立人5日再度缺席提審，現場辯方律師和檢察官交換意見後，又與法官進行了不公開討論，引發網友諸多猜測。檢察官事後拒絕向媒體發言，所以媒體主要信息來自辯方律師。而辯方律師施羅德表示，自己對陳立人缺席原因並不了解，需要申請許可向其醫師了解信息。但也同時透露自己已經與陳兩次會面交談，「他的英語非常好，不需要翻譯。」

雖然陳立人5日沒有現身法庭，但網路華人 社群仍對此案保持相當高的關注。一段自媒體拍攝的辯方律師受訪視頻在社媒平台被不斷轉載。本部位於香港的鳳凰網，也現場連線阿拉米達縣的一位專業律師和兩位在美執業的華人律師分析案情。