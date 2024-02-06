迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔

為迎接龍年新春，公務局專員清潔華埠商戶。（工務局供圖）

舊金山 市政府多位民選官員和社區領袖，小商業代表等6日齊聚華埠 ，召開社區安全會議，以強調和確保舊金山在農曆新年期間，為居民、遊客和小企業營造一個清潔、安全和充滿活力的環境。

出席當天會議官員有舊金山市長布里德（London Breed）、市行政官朱嘉文(Carmen Chu)、市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)、地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)、市律師邱信福(David Chiu)、市估價官郭華健(Joaquin Torres) 與警察局長史考特(Bill Scott) 。中華總會館、中華總商會代表共同出席。

舊金山華埠是北美最古老，也是亞洲以外最大的唐人街。市長布里德表示，龍年象徵著活力、幹勁和信心。這些特質體現了市政府致力於確保華埠在這一重要節日期間的安全、 清潔工作。 為服務好華埠社區，市府與華埠社區組織365天都保持者密切的協作。為了慶祝農曆新年，各方將會更加緊密合作，為華埠帶來無限生機與活力。

會上舊金山工務局代表表示，春節期間會增加特派專員清掃華埠街道。 警察局也將增派警員加強巡邏力度，為包括2月24日舉辦的春節大巡遊系列慶祝活動做好準備。

自 2 月1日起，舊金山警察局（SFPD） 在華埠專門增加巡邏警員，以確保居民和遊客們安全慶祝活動。 由退休警察擔任的社區安全大使，也將被派往華埠。 舊金山警察局還會展開派發防詐騙傳單外展活動，部署便衣小組，重點打擊汽車入室盜竊和有組織的零售竊盜活動，以威懾和逮捕潛在犯罪者。

舊金山警察局長史考特表示，迎龍年之際，舊金山警察局將全力以赴，確保民眾度過有趣、安全的新年。 史考特提醒民眾到訪舊金山要留心周邊環境，小心停車，車內不要存放任何物品。

地檢長謝安宜表示，舊金山地檢處將繼續與舊金山警察局和其他執法機構合作，確保任何在慶祝活動期間的違法行為將被追究責任並承擔後果。

為營造清潔健康的慶祝環境，工務局特派人員進行了一年一度的深度清潔和美化華埠行動。 其中包括強力清洗了代表華埠悠久歷史的龍門牌樓、用蒸汽清潔人行道和各個小巷、清掃垃圾和清除塗鴉等。 此外，還將重新粉刷都板街與百老匯街的裝飾龍燈柱。，給灣區 民眾和世界遊客營造一個溫馨歡樂的春節氣氛。