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洛杉磯災情擴大 山區泥石流風險高

金山警局深夜被搶 嫌犯被值班警員當場逮捕

記者王子涵╱舊金山即時報導
一男子深夜闖入北區分局，並試圖盜走公用財產。（舊金山警局北區分局提供）
一男子深夜闖入北區分局，並試圖盜走公用財產。（舊金山警局北區分局提供）

舊金山警局6日通報，在1日凌晨3時20分左右，舊金山警局北區分局（Northern District Police）遭到一男子闖入。被值班警員發現時，該男子正試圖盜走一些「警局財產」。在短暫的搏斗後，被警員控制並逮捕。

警局的公告中只透露極少的細節，這名膽大的盜賊是35歲的哈吉托菲（Samson Vasili-Hadjitoffi），在被捕前進行了反抗。

該警局位於Fillmore街1125號，社區大部分單元為可負擔住房，以少數族裔及低收入居民為主，犯罪案件高發。近日，位於警局附近的Safeway超市因無力應付搶劫、盜竊等犯罪活動，而選擇關店退出。

對於罪犯的動機和作案細節，如罪犯是如何進入警局的，他想偷走的是筆記本、武器、警棍，還是文件資料，警局都並未公布，且拒絕向記者透露。

根據6日市府發表的公告顯示，舊金山財務盜竊犯罪處於下降趨勢，尤其是汽車破窗盜竊下降明顯。截止本月3日，全市今年共報告5557起盜竊案，而去年同期為6108起，但仍超過疫情前水平的5084起。

案件仍在調查當中，這名盜賊的名字尚未出現在監獄系統中，公辯律師辦公室也對此拒絕發表評論。

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