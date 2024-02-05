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大樹倒塌栽進民宅 華人心驚

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣即時報導
Joanna家中的圍欄被大風吹倒，讓她戲稱自己收集到災情大三元。（受訪者提供）
Joanna家中的圍欄被大風吹倒，讓她戲稱自己收集到災情大三元。（受訪者提供）

灣區4日遭遇超豪大風雨。風雨最強的時候，約莫發生在當天下午2時到4時，風速甚至超過每小時60哩，加上連日來的豪雨已讓土壤呈現飽和狀態，讓許多幾十年的大樹倒塌，壓垮電線甚至是樹幹直接插入民宅。風雨過後的灣區街道，一片狼藉。

住在南聖荷西的Joanna一家人，在這波強風襲擊下家中的圍欄直接被掀翻，讓她感到這次的風雨強度完全不輸台灣的颱風。去年在也同樣遭遇強風襲擊的Joanna，隔壁鄰居的大樹直接倒在她家。今年則遭遇斷電和圍欄吹走，讓她笑稱已經收集了災情大三元。

同樣在南灣的楊小姐則遭遇樹幹撞破民宅。居住在公寓型社區的她，4日下午正在家裡午睡時，突然聽到門外有鄰居在大喊叫。那時她還不以為意的繼續午睡，並不知道外面發生的狀況。

直到聽到有施工的聲音，她走出家門外，才發現社區裡的大樹因為風雨被吹倒，樹幹與樹枝直接插入鄰居家中，把木製的牆壁戳出幾個大洞。破洞甚至可以看到被撞破洞的民宅內部，場面怵目驚心，幸好這場災情沒有發生任何的人員受傷。

在4日下午4時出門的灣區居民Tracy，則遇到一陣大風把Branham 與 Tampico way 交叉口的電線桿吹倒，整個鄰近的住宅區隨之停電，就連附近的交通號誌也同時停擺。幸好消防員很快就獲報前來封鎖現場，同時在喪失電力的交通號誌路段擺上停止標誌。

楊小姐居住的社區，大樹直接撞進民宅內，破洞甚至讓屋內光線直接穿透出來。（受訪者提...
楊小姐居住的社區，大樹直接撞進民宅內，破洞甚至讓屋內光線直接穿透出來。（受訪者提供）

灣區 聖荷西

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