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張偉民歷時12年製作「萬裡千尋」講述張大千的後半生

記者李怡／舊金山即時報導
亞洲藝術博物館董事會成員史亦萍（中）與張偉民導演（右）。（記者李怡/攝影）
亞洲藝術博物館董事會成員史亦萍（中）與張偉民導演（右）。（記者李怡/攝影）

舊金山州立大學電影學院終身教授張偉民，歷時12年執導的紀錄片「萬裡千尋」（Of Color and Ink），4日在舊金山亞洲藝術博物館舉行北美首映。 影片為觀眾揭秘了20世紀中國藝術史上最著名畫家張大千，下半生旅居海外的生活。

張大千是20世紀中國藝術史上最著名的畫家，被譽為「五百年來第一人」。其人生的後32年，是從東方走向西方的藝術人生。張大千下半生旅居海外的生活，對世人來 說幾乎是一個謎，沒有相關書籍和史料記載。 本片是張偉民利用課餘時間，自籌資金，用獨立製片走訪其親友故居的探詢方式，為觀眾揭秘和呈現張大千在西方的創作和遊歷生活。

張大千去世40年後，仍是中國最受歡迎的畫家之一，其作品在全球拍賣會上也屢刷紀錄。 張大千前半生已是功成名就的一代宗師，這一部分，在中國留下了諸多文獻資料，為人所知。後半生他又出走海外，成為享譽世界的東方之筆 ，開創的潑彩山水畫影響深遠。而這精彩紛呈且更為遼闊的後半生，其生活細節對大多數人來說都是一個謎。

張偉民表示，在這12年的時間內，為了更飽滿的呈現張大千的海外生活，她遍訪了張大千在世的親人、故交，求證他的足跡，並輾轉到訪北美、南美、歐洲、中國和日本 等近20多個國家和地區，用鏡頭展開著張大千的後半生之謎。 拍攝期間張偉民採訪了100多位受訪者，200多小時的寶貴素材，凝結為這部可謂嘔心瀝血的影片。

張偉民說：「我之所以記錄張大千先生，是因為他是從中國走向西方的藝術家。而我也是一個從東方走向西方的電影人，對海外藝術家的心路歷程感同身受。我是一個中國人 ，這輩子注定要講中國故事。」

首映現場的觀眾為這部歷時12年的精心創作而感動。亞洲藝術博物館董事會成員史亦萍（Sally Shi）表示，影片敘述了在張大千在海外30年的足跡，可謂是彌補了歷史性畫家資料的空白，影片意猶未盡，讓人們對張大千在海外生活輾轉旅居多地的 心路歷程更加好奇。 

她說，從張偉民製作這部電影的過程更能看出，從歷史到現今，亞裔的書畫家是多麼的不受主流社會的重視。即使像張大千這樣一位傑出的藝術家，歷時12年也很少找到關於他的紀錄。因此作為亞裔藝術家的守護者，這一系列的記錄和講述工作，對整個族裔都有著舉足輕重的意義。

張偉民（左）與亞太裔傳統基金會會長鄭可欣。（記者李怡╱攝影）
張偉民（左）與亞太裔傳統基金會會長鄭可欣。（記者李怡╱攝影）
首映現場的觀眾為這部歷時12年的精心創作而感動。（記者李怡╱攝影）
首映現場的觀眾為這部歷時12年的精心創作而感動。（記者李怡╱攝影）
張大千後代家人及影片受訪者出席首映禮。（記者李怡/攝影）
張大千後代家人及影片受訪者出席首映禮。（記者李怡/攝影）
張偉民在首映禮發言感謝大家的支持。（記者李怡╱攝影）
張偉民在首映禮發言感謝大家的支持。（記者李怡╱攝影）

亞裔 博物館 舊金山

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