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北加州中文學校聯合會『迎春揮毫』活動

記者徐蓓蓓╱密爾比達即時報導
博愛中文學校劉麗琍老師展示「臘八粥」文化。（記者徐蓓蓓╱攝影）
博愛中文學校劉麗琍老師展示「臘八粥」文化。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州中文學校聯合會4日在灣區僑教中心舉辦2024年「迎春揮毫」活動。本次活動由北加州中國大專校友會聯合會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會、聖荷西台灣同鄉聯誼會協辦，中華民國僑務委員會贊助。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪和夫人雲雯蓁，灣區僑教中心主任莊雅淑和多位地方政要及僑務委員出席本次活動。

活動在海外青年志工表演的獅子舞和喜慶的鼓聲中拉開序幕。2024年是深受華人喜愛的龍年，本次活動將以「望子成龍」為主題。北加州中文學校聯合會主席，愛飛揚中文學校校長單聖玲為現場為來賓介紹了龍年文化以及春節文化的由來和內涵。

活動現場的「年貨大街」，邀請到「阿美廚房」和網紅團購主「Aluu Market」 提供年貨應景美食與台灣特色點心，還有書法大師現場寫春聯，可以免費帶回家。

北加州的各個中文學校通過「過年節慶教育文化攤位」展示了「臘八粥」、「剪窗花」、「吃湯圓」、「迎財神」等從冬至到元宵節的年節習俗，通過互動學習、寓教於樂的方式把傳統文化傳遞給在美國長大的華裔子弟，並開枝散葉、廣邀社區朋友，把過年的歡樂氣氛傳遞給金山灣區多元文化族裔社區。

活動邀請到僑委會美食外交國宴主廚李建軒，示範講解「鴻運當頭蟠龍瓜」、「招財聚寶佛跳牆」、「翔龍獻瑞鮮蝦煲」等三道吉祥年菜。觀眾不僅可以在現場免費試吃，還拿到中英文雙語菜譜，可以自己回家嘗試烹飪。

中文學校老師表演喜慶舞蹈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
中文學校老師表演喜慶舞蹈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
中文學校聯合會單聖玲會長（左）介紹「望子成龍」主題。（記者徐蓓蓓╱攝影）
中文學校聯合會單聖玲會長（左）介紹「望子成龍」主題。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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