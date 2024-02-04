矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

華人也要了解所在地區關於家暴的法律規定，並知道遭受暴力時如何尋求法律援助。（彭一玲提供）

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲分析，家暴 的早期跡象可能有五個，包括伴侶過分控制行為、無端嫉妒、言語侮辱，和輕微的身體暴力，試圖隔離對方與朋友和家人的關係或限制對方獲取或使用財務資源。

彭一玲提及一案例。一名30歲的餐館員工李某，在家中和妻子爭吵、聲音加大，最終失去控制、對妻子動手，這並非首次。她說，李某的童年充滿父親的暴力和母親的冷漠，經常被父親無緣無故地打罵，母親則對此視而不見，成長過程中學會壓抑自己的情緒，不敢表達不滿或恐懼，從未學會如何以健康的方式處理衝突和壓力。

彭一玲分析，在李某的故事中，可看到早年創傷對一個人心理的長期影響，成長經歷使他無法有效地管理情緒，當面對壓力和衝突時，選擇暴力應對。

一般來說，施暴者常有些精神心理問題。以早年創傷為例，許多施暴者成長過程中遭受虐待或情感忽視，痛苦的經歷成年後轉為深層情感創傷，影響人際關係和自我認知，導致與他人互動表現出過度防禦和攻擊。

施暴者通常在識別和表達情緒方面存在困難。他們不太能理解自己的情感狀態，也不知如何以健康的方式處理情緒，這種情緒認知缺陷，可能導致他們面對內心衝突和壓力時選擇透過暴力行為來應對。另外當情緒管理能力不足時，施暴者可能在壓力大或衝突激烈的情境中過度反應，用暴力作為一種控制或發洩情緒的手段，在無法應對強烈情緒時，他們可能透過對他人施暴來尋求錯覺上的「解脫」或控制感。

研究顯示，許多施暴者同時面臨著精神健康問題，如酒精依賴和藥物濫用。施暴行為無論何種情況都應杜絕發生，理解問題存在，可幫助大家更全面地看待家暴，並採適當措施幫助施暴者改變行為，同時也保護和支持受害者。而未經治療的精神疾病，可能導致家暴行為的持續。

彭一玲說，了解家暴的早期跡象，並在問題惡化前採取相應措施至關重要，家暴的早期跡象可能包括伴侶過分控制行為、無端嫉妒、言語侮辱和輕微身體暴力。當伴侶試圖隔離你與朋友和家人的關係或限制你獲取或使用財務資源時，這可能是預兆。她建議華人 ，時常與家人、朋友和同事保持緊密聯繫，建立可靠的支持網路，遇到困難和危險時，可提供幫助和支持。

她表示，處理家暴問題時，需超越傳統觀點，不僅關注受害者的需求和康復，同時也理解和支持施暴者的心理健康 和改變，這種全面的方法有助於打破家庭暴力的循環，為所有涉及方提供更長遠的解決方案。華人也要了解所在地區關於家暴的法律規定，知道遭受暴力時如何尋求法律援助，若感到不安全或已遭受暴力，及時尋求專業人士幫助，如心理諮詢師、社會工作者或家暴熱線。