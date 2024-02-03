2/24于北辰將軍「從國防觀點論戰爭與和平」座談會

于北辰「從國防觀點論戰爭與和平」座談會將於24日下午1時至2時30分在南灣僑教中心舉行。（主辦單位提供）

台灣將軍于北辰「從國防觀點論戰爭與和平」座談會，將於2月24日下午1時至2時30分在南灣僑教中心舉行，講座內容將涉及、國家安全、主權歸屬、捍衛民主自由、中共認知作戰等。

于北辰是1968年出生於台北市的山東人，俗稱外省第二代，15歲進入軍校就讀，經歷了32年的歷練，接任捍衛北台灣的主力裝甲旅旅長。他2015年提前退伍，投入捍衛國軍尊嚴與宣揚反共保台意識，另於2021年因理念不合，退出國民黨 ，2022年以無黨籍參與桃園市議員選舉並當選，立志從地方建立台灣民主意識，雖勢單力薄仍努力完成護台目標。

活動主辦方舊金山 南灣民主聯盟召集人、中華民國 台灣僑務委員李漢文表示，講座的主題與黨派無關，與國家有關，國防的重要性應該是不分政治立場、不分顏色的共識，于北辰很適合談這個題目，因為他不僅有軍事背景，還有民選政治經歷。而且他出身國民黨，但後來退黨，立場相對中立。

李漢文指出，她厭倦大家吵來吵去，明明都在一條船上，應該一起努力朝著正確的方向行駛，在共同的事情，比如國防、國安、經濟、文化上面尋找合作的空間，她希望這個活動能夠創造一個平台，讓大家放棄分歧，以溝通交流的方式解決兩岸關係，維持台海和平現狀。

李漢文說，座談會完全免費，還會提供簡單點心茶水招待，歡迎任何陣營的台僑、華僑參加，並向于北辰提問。

活動聯繫人，Pingping Lee：408-857-6069；Anderson Tsai：609-257-7297；Cathy Grill：669-245-2842。