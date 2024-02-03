國慶委員會換屆選舉 葉雲河當選新任主委

僑務諮詢委員葉雲河，當選為金山灣區中華民國國慶委員會第47屆主任委員。（受訪者提供）

金山灣區 國慶委員會1月30日在南灣僑教中心舉行換屆選舉，僑務諮詢委員葉雲河當選為金山灣區中華民國 國慶委員會第47屆主任委員。當晚到場的有53位國慶委員會委員，僑教中心主任莊雅淑及僑務祕書許彩鳳也出席會議。

金山灣區中華民國國慶委員會第46屆主任委員陳立功表示，感謝委員、團體成員和義工們，過去一年勤勉努力，讓國慶委員會的各項活動得以順利進行。

莊雅淑表示，國慶委員會是金山灣區指標性社團，帶領著僑界舉辦各式愛國活動，讓中華民國的青天白日滿地紅國旗在海外飄揚，凝聚僑心；感謝國慶委員會，一棒接一棒地接力，舉辦愛國活動。

在會議的開放提名中，葉雲河被提名為下屆主任委員，並獲得47票贊成、6票廢票，成功當選為第47屆主任委員。

他表示，希望為中華民國做一點事情，當選為主任委員後，他打算強化國慶委員會各委員之間的聯繫，成立關懷小組，培養後備力量，加強與當地社區人們的互動。他還希望能組團回台灣，加強與台灣社團的聯繫等等。

會議還為中國國民黨 美西直一分部委員沈慧，靜默一分鐘，以示哀悼。僑務諮詢委員沈慧，於2023年12月11日辭世於自宅，享年82歲。