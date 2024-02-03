矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

日前發生的矽谷華裔 谷歌工程師陳立人涉嫌家暴 殺害妻子于軒一案，震驚華人 社區，也引發人們對家暴的深層思考。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）3日表示，曾幫助一名華人女性走出家暴案，家暴的先生雖是企業家，但私下卻是暴躁的人，每次家暴後，這位女士都用厚重的粉底遮蓋臉上的淤青和心裡的傷痕。這也是許多家暴故事的縮影，困境更突顯了美國社會支持系統的重要性，以及華人打破沉默、尋求幫助的必要性。

根據世界人口調查數據，美國約有28%到40%家庭可能經歷過家暴，尤其華裔社區因為文化汙名、傳統觀念、面子問題等，許多人選擇沉默，讓問題更複雜。

彭一玲說，曾幫助一個35歲華人女性Jenny，她表面是位成功的職場精英，擁有看似幸福的家庭，但在家門背後，卻是家暴受害者。彭一玲說，Jenny的先生是位在社區受人尊敬的企業家，私下卻是暴躁的施暴者，每次家暴發生後，Jenny都用厚重的粉底遮蓋起臉和身體的淤青，她深受抑鬱和焦慮困擾，卻礙於面子不敢尋求幫助。儘管Jenny在職業上取得了成功，但自尊心卻漸漸被家暴摧毀，她感到孤獨和無助，常借用處方藥來暫時逃避痛苦的現實。

彭一玲說，家暴的傷害遠不止肉體之痛，它更深刻地侵襲著受害者的心靈，Jenny的故事是許多受家暴影響的人的縮影。許多受害者後來更得到創傷後壓力症（PTSD）、抑鬱症和焦慮症的陰影籠罩。