Coffee Meets Bagel與矽谷阿雅男裝租賃Taelor合作 推情人節活動

美國男裝租賃品牌Taelor宣布與北美交友平台Coffee Meets Bagel合作，推出情人節優惠活動。（翻攝自官網）

矽谷 阿雅鄭雅慈創辦的美國男裝租賃品牌Taelor宣布與北美交友平台Coffee Meets Bagel合作，推出情人節優惠活動，提供男士專業的穿搭建議及獨家優惠折扣，協助「黃金單身漢」展現最佳形象。

根據美國知名服飾品牌香蕉共和國（Banana Republic）研究顯示，75%約會者選擇約會服裝時感到壓力，穿著得體的約會者第一次見面後繼續交往的機會增加27%。也因為穿著服裝影響交友機會，繼交友軟體Bumble與服裝租賃品牌Rent The Runway開下合作先例後，Coffee Meets Bagel也與Taelor合作，並推出情人節優惠活動。

Coffee Meets Bagel是北美知名交友平台，不少華裔 年輕男女也喜歡使用平台認識新朋友。Coffee Meets Bagel約會長Dawoon Kang表示，超過91%的用戶都是以尋找穩定交往伴侶為目標，很高興能與Taelor合作，提升數百萬約會者穿搭體驗，幫助會員打造完美的約會形象。

鄭雅慈表示，Taelor被GQ評選為美國前十大男裝租賃公司，提供超過350個服飾品牌，由專業服裝穿搭師借助人工智慧 提供個性化穿搭服務，不僅幫助會員打造各種不同場合的穿搭，同時也建立男士個人形象，提高約會成功機率。

鄭雅慈分析，Taelor的會員註冊並完成個人風格測試後，服裝造型師就會根據身形、風格喜好和即將參與的活動場合，規畫出一系列穿搭，並透過人工智慧提供專業建議，這些衣物將直接寄送至會員家，穿了幾周、時間到後，會員可選擇退還或以折扣價購買下來，有時折扣甚至高達零售價的三折。Taelor收到退還包裹後，會員將收到最新一季的衣服，透過「循環時尚」滿足穿搭需求。

Coffee Meets Bagel與Taelor合作後，2月開始Coffee Meets Bagel的會員也能在交友app上看到Taelor的最新消息和獨家折扣，此外，Taelor即將與花藝品牌Designer Blooms、台灣新銳設計師珠寶品牌Olivia Yao以及男士配飾品牌SACA推出一站式服務，打造省時又方便的約會購物體驗。