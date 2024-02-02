加州沿海周日迎更强風暴 强降雨恐掀大浪
據「紀事報」（Chronicle）報導，一系列大氣河流風暴中的第一場風暴造成了加州沿海地區的洪水和山體滑坡，目前，周五（2日）和周六（3日）整個灣區仍有可能出現零星雷暴和陣雨。
本周早些時候的風暴與大氣河有關，聖他克魯茲（Santa Cruz）縣和洛杉磯（Los Angeles）之間的地區可能會連續 24 到 48 小時下中到大雨，足以造成大面積洪水和山體滑坡。與此同時亞熱帶濕氣在到達內華達塞拉（Sierra Nevada）山脈時將遭遇冷空氣，從而引發大雪。預計南塞拉山脈的降雪量將達到幾英尺，是今年冬天迄今為止最大的暴風雪。預計海岸還會出現大浪，舊金山和聖地牙哥（San Diego）之間的陣風也可能達到 35 到 50 英里/小時。
即將到來的風暴，首先會使許多地區將出現大量降雨：天氣預報中心預測，從周日（4日）到周二（6日），蒙特瑞灣（Monterey Bay）和聖地牙哥灣之間的加州沿岸許多地區都將經歷一次強降雨天氣。周日灣區和中央海岸有輕微的山洪暴發風險，聖他芭芭拉（Santa Barbara）有中度風險。到周一（5日），中度風險將延伸至洛杉磯，而中央海岸仍有輕微風險。
聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）和洛杉磯之間會有強降雨，舊金山和屋崙（Oakland）可能會有 1 英寸到 4 英寸的降雨，聖他克魯茲山脈的降雨量會更大。如果大氣層不穩定，周三（7日）和周四（8日）可能會出現傾盆大雨和雷暴天氣，並可能導致更多山體滑坡。
其次是降雪影響，內華達山脈中部和南部都將遭受持續數天的大雪襲擊，積雪最厚可達 5 英尺。優勝美地（Yosemite）山谷甚至會出現大雪，暴風雪開始時的冰凍線會低於 3000 英尺。對於旅行者來說，巨象山（Mammoth Mountain）的大雪將構成嚴重威脅，周日下午到至少周一都可能出現白茫茫的景象。
初步預測，山脈北部包括太浩湖（Lake Tahoe）周圍地區的積雪量在 2 到 3 英尺之間，周日，聖塔露琪雅（Santa Lucia）山脈、狄布洛山脈（Diablo ranges）和瑪雅卡瑪山脈（Mayacama Mountains）會結冰，最高海拔地區可能會有幾英寸的積雪，周一會轉為降雨。
風暴中最不確定的部分是風浪，這取決於低壓系統的演變。更有可能出現的情況是，從舊金山到聖地牙哥會有 35 到 55 英里/小時的陣風，海拔較高的地區會出現更強的陣風。
預計南面和西南面海灘也將出現大浪。周日晚和周一，15 到 20 英尺的涌浪可能會在沿海地區掀起更大的破浪，並可能會出現一些沿海洪水。
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