加州沿海周日迎更强風暴 强降雨恐掀大浪

周日晚和周一，15 到 20 英尺的涌浪可能會在沿海地區掀起更大的破浪，並可能會出現一些沿海洪水。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，一系列大氣河流風暴中的第一場風暴造成了加州沿海地區的洪水 和山體滑坡，目前，周五（2日）和周六（3日）整個灣區仍有可能出現零星雷暴和陣雨。

本周早些時候的風暴與大氣河有關，聖他克魯茲（Santa Cruz）縣和洛杉磯 （Los Angeles）之間的地區可能會連續 24 到 48 小時下中到大雨，足以造成大面積洪水和山體滑坡。與此同時亞熱帶濕氣在到達內華達塞拉（Sierra Nevada）山脈時將遭遇冷空氣，從而引發大雪。預計南塞拉山脈的降雪量將達到幾英尺，是今年冬天迄今為止最大的暴風雪。預計海岸還會出現大浪，舊金山 和聖地牙哥（San Diego）之間的陣風也可能達到 35 到 50 英里/小時。

即將到來的風暴，首先會使許多地區將出現大量降雨：天氣預報中心預測，從周日（4日）到周二（6日），蒙特瑞灣（Monterey Bay）和聖地牙哥灣之間的加州沿岸許多地區都將經歷一次強降雨天氣。周日灣區和中央海岸有輕微的山洪暴發風險，聖他芭芭拉（Santa Barbara）有中度風險。到周一（5日），中度風險將延伸至洛杉磯，而中央海岸仍有輕微風險。

聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）和洛杉磯之間會有強降雨，舊金山和屋崙（Oakland）可能會有 1 英寸到 4 英寸的降雨，聖他克魯茲山脈的降雨量會更大。如果大氣層不穩定，周三（7日）和周四（8日）可能會出現傾盆大雨和雷暴天氣，並可能導致更多山體滑坡。

其次是降雪影響，內華達山脈中部和南部都將遭受持續數天的大雪襲擊，積雪最厚可達 5 英尺。優勝美地（Yosemite）山谷甚至會出現大雪，暴風雪開始時的冰凍線會低於 3000 英尺。對於旅行者來說，巨象山（Mammoth Mountain）的大雪將構成嚴重威脅，周日下午到至少周一都可能出現白茫茫的景象。

初步預測，山脈北部包括太浩湖（Lake Tahoe）周圍地區的積雪量在 2 到 3 英尺之間，周日，聖塔露琪雅（Santa Lucia）山脈、狄布洛山脈（Diablo ranges）和瑪雅卡瑪山脈（Mayacama Mountains）會結冰，最高海拔地區可能會有幾英寸的積雪，周一會轉為降雨。

風暴中最不確定的部分是風浪，這取決於低壓系統的演變。更有可能出現的情況是，從舊金山到聖地牙哥會有 35 到 55 英里/小時的陣風，海拔較高的地區會出現更強的陣風。

預計南面和西南面海灘也將出現大浪。周日晚和周一，15 到 20 英尺的涌浪可能會在沿海地區掀起更大的破浪，並可能會出現一些沿海洪水。