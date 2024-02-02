東灣住宅區遇火燒車 濃煙瀰漫華人驚

佛利蒙市2日一早就發生民宅火燒車事件，事發在住宅區引發居民一度緊張。（受訪者提供）

北加 佛利蒙市（Fremont）的一處社區，2日早上9時左右發生火車燒事件，由於火災現場位在寧靜的住宅區，又是居民在早晨上班上學的通勤時間，社區居民一度緊張起來，互相詢問哪裡發生火災。佛利蒙警方獲報後，立即出動五、六台警車、消防車前來滅火疏散人群，火警在約莫半小時後解除。

這次火警發生在佛利蒙市Nicolet Ava與Gibratar Dr.交叉口，該區屬於較北邊的佛利蒙市，住在離火燒車民宅不遠的賴小姐2日早上正好要送小孩上學，遇到警方封鎖現場，消防隊員正在撲滅火源。

賴小姐表示，早上9時20分時準備出門送小孩，才一開門就聞到類似塑膠燒焦的味道，濃烈的味道不僅嗆鼻，甚至影響到住家外面整個街道都是灰濛濛的濃煙，小朋友感到濃煙帶來的不適，也害怕得直喊要爸爸媽媽抱著。

出家門後的賴小姐發現在遠處依稀可以看到，從某個點有很濃的黑煙一直竄出，還聽到多台消防車的聲音在附近。正巧事發地點就位在賴小姐送小孩上學的路途中，她越開就離火燒車的地點越接近，直到看到一台車子燒的通體焦黑，就連房子與車庫門上都有被燻黑的痕跡。

等到賴小姐從學校折返回來時，已約莫9時40分，火燒車已經撲滅外，消防車與警車也開始陸續撤離，她心有餘悸的說到，「幸好消防車來的速度很快，大火很快就撲滅了」。