矽谷山景城佛寺 周六吃螃蟹籌款大會

山景城扶輪社吃螃蟹大會菜式。（Heather Stenshamn提供）

山景城扶輪社將於本周六(3日)在山景城佛寺舉辦年度吃螃蟹籌款大會。參加者可以在三小時內暢吃鄧金斯蟹，並為社區青少年募款。現場還有音樂表演，氣氛輕鬆隨意，是社區成員互動的好機會。山景城佛寺屬於佛教淨土宗，不強論吃素吃葷。

據悉，除了新鮮的鄧金斯蟹可以暢吃外，菜單還包括油醋汁調味的各類生菜葉和戈貢佐拉起司、意式蕃茄醬通粉，新鮮水果和法式麵包。現場有抽獎活動，也可以額外購買飲料。

山景城扶輪社從1987年開始就每年舉辦這一慈善活動。今年的籌款估計會有1萬5000元，將全部用於本地青少年事業。由一個特別的補助金委員會來審核合適的本地機構申請，最後選出3到4間機構。

山景城扶輪社財務長斯坦沙姆（Heather Stenshamn）表示，吃螃蟹大會是給社區帶來更多歡樂的方式，同時也能為需要的人募集到更多資金。自己12年前第一次參加的時候也非常吃驚。「只看到一排又一排的長桌坐滿大啖螃蟹的人，舞台上還有音樂家在表演。」

不過參加這一活動的人數正在逐年減少。90年代一般每年都有七八百人參加，疫情 前大約降到有三人。今年預計大約在250人左右。

斯坦沙姆說：「如果你喜歡螃蟹，你一定要來一飽口福。如果你想回饋社區，這也是一個幫助更有需要的人的好機會。」