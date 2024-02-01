農曆年前澎湖海鮮大促銷 年年有魚過好年

澎湖養殖漁業多在有明顯漲退潮海域，海底藻類和浮游生物多樣化，提供豐富營養來源，澎湖的養殖魚貨品質特別好。（渤海養殖場提供）

農曆年即將到來，灣區 康寶食品即將舉辦「年年有魚過好年」特惠活動，這次大打「澎湖海鮮季」優質水產魚貨，活動不僅推出優惠價，同時也在庫比蒂諾的永和超市舉行試吃會及促銷會，時間是2月2日至4日及8日至9日上午10時至下午5時。

康寶食品是專營進口台灣精緻農漁貨乾糧甜點麵包到全美的進口商，曾連續兩年讓台灣石斑魚一路打進雙台灣華府 雙橡園國慶酒會。2020年康寶食品也首度將澎湖魚產引進美國，並推展至全美50州，各大生鮮超市都可以看到康寶的魚貨蹤跡，在美國也能吃到「尚青、尚蓋讚」的澎湖海鮮。

康寶食品負責人之一Amy表示，這次主打的「澎湖海鮮季」主要採用「澎湖優鮮」及「台潮魚集」商品，「澎湖優鮮」是澎湖縣政府為澎湖優質水產品打造的安心品牌，貼有此標章貼紙的商品，都是每年經過澎湖縣府農漁局派員到養殖場進行抽樣64種動物用藥及重金屬檢驗，符合法規才能夠上市販售。

她分析，澎湖海水清澈、無汙染，因降雨量少、海水較鹹，水產品鮮甜，近年來養殖漁業在澎湖成為主要產業，主要原因有三點，第一是澎湖海水比台灣周邊海域鹽度高，魚肉更緊實；第二是養殖魚使用小魚作飼料；第三是澎湖養殖場都在海中央，不同於台灣多在岸邊開魚塭養殖。

Amy說，尤其澎湖養殖漁業多在有明顯漲退潮海域，海底藻類和浮游生物多樣化，提供豐富營養來源，澎湖的養殖魚貨品質特別好，而澎湖縣府近年來也大力推動當地養殖業者開拓國際市場，將台灣最好吃、最高品質的魚貨推向國際舞台，康寶努力開拓澎湖水產的通路市場，期讓「澎湖優鮮」在世界大放異彩，增加養殖漁民收入。

「澎湖海鮮季」活動中，最適合過年享用、最受歡迎的就是澎湖沿海野生海捕的「秋哥」。Amy分析，秋哥是這次唯一配合過年檔期魚汛出口到美國的野生魚種，紅色魚身更增加年節的喜慶氣氛，極為討喜。

她分析，秋哥魚身有股特別的蟹肉香氣，肉質「Q彈紮實」，澎湖當地甚至有句俗語「秋姑龍蝦肉」，意思是說秋姑魚（秋哥別名）吃起來像龍蝦肉，肉多刺少、味道鮮美，適合小孩與長輩食用，油煎、鹽烤、紅燒、煮湯都很好吃。

「澎湖海鮮季」特惠活動包括澎湖海鮮的龍虎斑、澎湖中卷、黃金鯧下巴、海鱺魚下巴、野生秋哥、花枝蝦排、花枝油條及台潮魚集的午仔魚、原價16元的龍虎斑魚片特價9.99元、原價13元的龍虎斑下巴特價9.99元，鱸魚片則是買二送一9.99元。