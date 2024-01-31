勇士輕取76人 華人球迷欣喜「庫明加成長」
金州勇士1月30日晚以119比107輕取費城76人。柯瑞入賬37分8籃板7助攻，維金斯得到23分，年輕的庫明加26分7籃板3抄截。有華人球迷表示，庫明加最近出場時間穩定，表現強勁，成長可喜。希望他能和柯瑞一起，帶領勇士殺進季後賽。
勇士上一場雙加時遺憾輸給湖人。本場變陣，讓格林從替補重回首發。格林的防守很好限制76人主將、MVP大熱候選人恩比德（Joel Embiid），後者18中5僅得到14分，末節在爭搶中因傷退場。柯瑞多次精彩三分，庫明加則有3次抄截，頻繁快攻扣籃，點燃主場大通中心氣氛。
格林賽後說，從庫明加攻擊籃筐的方式來看，沒有人能阻止他。有時必須提醒他，「你投了三分，這很好，我不介意你投。但有人能阻止你去想去的地方嗎？我只是在挑戰他，同時建立信任，讓他知道無論情況如何，我們都信任、支持他。
」庫明加說，每次進攻都更專注於攻籃。他每天練習觸球，因為可能到籃底卻不知道進攻，那裡會有防守者。球隊有這麼多射手，有這些射手能幫忙拉開空間，不需要投籃。
華人球迷黃偉表示，過去七場比賽，庫明加在油漆區得到108分，場均25.1分。勇士一直以三分擅長，湯普森大傷之後，多數都是接球投。除了柯瑞外，襲筐較少。這讓對手防守策略比較容易布置，只要按住勇士三分，進攻就捉襟見肘。而庫明加能提供勇士亟需的突破攻擊籃筐、內切等能力。另外他的快攻得分也是進攻一大法寶。他的成長，讓勇士多了進攻手段，符合球隊傳、切、投的精髓，也能減輕柯瑞進攻壓力。考慮到球隊目前戰績20勝利24負，還未跨進附加賽門檻。希望在柯瑞和庫明加的帶領下，球隊能抖擻精神，再接再厲，爭取殺入季後賽。
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