勇士輕取76人 華人球迷欣喜「庫明加成長」

柯瑞本場拿到37分。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 1月30日晚以119比107輕取費城76人。柯瑞 入賬37分8籃板7助攻，維金斯得到23分，年輕的庫明加26分7籃板3抄截。有華人 球迷表示，庫明加最近出場時間穩定，表現強勁，成長可喜。希望他能和柯瑞一起，帶領勇士殺進季後賽。

勇士上一場雙加時遺憾輸給湖人。本場變陣，讓格林從替補重回首發。格林的防守很好限制76人主將、MVP大熱候選人恩比德（Joel Embiid），後者18中5僅得到14分，末節在爭搶中因傷退場。柯瑞多次精彩三分，庫明加則有3次抄截，頻繁快攻扣籃，點燃主場大通中心氣氛。

格林賽後說，從庫明加攻擊籃筐的方式來看，沒有人能阻止他。有時必須提醒他，「你投了三分，這很好，我不介意你投。但有人能阻止你去想去的地方嗎？我只是在挑戰他，同時建立信任，讓他知道無論情況如何，我們都信任、支持他。

」庫明加說，每次進攻都更專注於攻籃。他每天練習觸球，因為可能到籃底卻不知道進攻，那裡會有防守者。球隊有這麼多射手，有這些射手能幫忙拉開空間，不需要投籃。