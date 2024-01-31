羅達倫發布國會議員競選首支電視廣告

羅達倫競選電視廣告。（羅達倫Youtube頻道截屏）

加州 眾議員羅達倫（Evan Low)1月30日發布了他競選加州第16區國會議員的首支電視廣告。這條30秒長的電視廣告題為「我的父母（My Parents)。」影片回顧了羅達倫追尋公共服務事業的歷程，以及他致力於將墮胎 權明確寫入加州憲法，在川普 政府時期通過更嚴厲的反仇恨法和降低中產生活成本等事蹟。

羅達倫表示自己，追尋公共服務事業是想回饋塑造自己的社區。這條廣告是濃縮了自己作為金寶市長和加州議員致力於為社區實現目標的經歷。

廣告將在NFC 冠軍賽賽前表演時段首秀，並通過無線和有線電視放送。首期投入資金為31萬5千元。

據悉, 羅達倫競選16區國會議員已經獲得來自八名現任和前任國會議員的支持，在所有參選人中位列第一。他同時還獲得了加州工會、五個LGBTQ社團和數十位州及地方民選官員的支持。

羅達倫競選廣告的腳本如下：

羅達倫：從小到大，我的父母都希望我成為一名醫生或是工程師⋯⋯

父親：這些都是好工作！

羅達倫：但我選擇了一條不同的道路。先是當了市長後來又去立法機構。我把墮胎權明確寫入加州憲法。在川普時期，我加強了仇恨犯罪立法並降低了中產的生活成本。現在，我要到國會去繼續鬥爭。

父親：你一直就是這麼固執。

羅達倫：就這一點來說⋯⋯我是羅達倫，我認為這說得沒錯。

羅達倫是生長在矽谷的第四代華裔。他的父親是一位驗光師，也是地方商會的領袖。和大多數亞裔美國人家庭一樣，父母都希望他和兄弟成為醫生、律師或工程師。但他和兄弟都選擇投身公共服務事業。