華裔學子設計環保手機應用獲獎

國會議員潘乃塔為Caitlynn Sue頒獎。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

聖荷西 里蘭高中（Leland High School)華裔 學生Caitlynn Sue設計的手機應用程式 Oakli，日前獲得加州 19選區2023年國會手機應用大賽冠軍。Oakli以類似遊戲的界面，幫助居民回收利用。只需動動手指，用戶就可以為物品分類，並且得到本地回收該物品的詳細訊息。

Caitlynn將受邀參加在華府舉辦的眾議院代碼（House of Code）活動。她的作品會被陳列在國會山的118屆國會。據悉，有來自第19國會選區的40名中學生參加了這一比賽，共研發了24種力圖解決永續發展、教育和社會公平問題的應用。

本次賽事的發起者，第19區國會議員潘乃塔（Jimmy Panetta)表示，人類的生活正日益與數位世界融合。年輕人需要發揮他們的創造力、想像力和科技能力在全球範圍內競爭。此次競賽旨在為學子們提供一個打開思路、用科技的力量解決現實問題的機會。

來自聖荷西聖母高中的Anya Li 和 Andrew Li設計的應用 Green Habit，提供全天候的環保提示服務，獲得了大賽的第二名。

獲得第三名的是同樣來自聖母高中的Aarini Naskar 和 Shriyanka Hiremagalur 設計的 Girlz Elevate 應用。這一應用為年輕女性提供了一個互相連結、增進精神健康、緩解學業和同伴壓力，增進自信的平台。