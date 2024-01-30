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聖縣肺結核病例增加 公共衛生局建議檢測和治療

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖縣衛生局結核管制中心護士徐薏蕾表示，聖縣的案例在全美來說偏高，需要不斷提醒屬於患病高風險人群的居民接受檢查和治療。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖縣衛生局結核管制中心護士徐薏蕾表示，聖縣的案例在全美來說偏高，需要不斷提醒屬於患病高風險人群的居民接受檢查和治療。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣公共衛生局30日發布新數據顯示，2023年縣內新增肺結核確診人數與上一年相比增加了19%。此外，2022年新增肺結核患者人數與上一年相比增加了6%。公共衛生局表示，這些數據反映的不是疫情爆發，而是傳染性疾病廣泛傳播，導致社區健康風險增加的狀況。建議高危人群進行檢測和治療。

對與罹患肺結核病，且與未經治療的成年人住在一起的兒童而言，健康風險尤其高。2021年聖荷西地區的肺結核發病率在全美都會區中位居第二，僅次於檀香山。

聖縣衛生局結核管制中心護士徐薏蕾表示，聖縣的案例在全美來說偏高，需要不斷提醒屬於患病高風險人群的居民接受檢查和治療。

雖然任何人都有可能感染肺結核，但出生在或曾在肺結核高發國家生活過的人，感染肺結核的風險最高。2023年的數據顯示，聖縣約97%確診肺結核的患者在美國境外出生，雖然其中許多人（64%）已在美國居住十年以上。

徐薏蕾表示，最近有很多潛伏性結核復發為開放性結核的案例。很多居民並不清楚自己是否來自肺結核流行地區，她提到肺結核流行比較嚴重的地區，包括亞洲、東歐、非洲、拉美及加勒比海等地。

聖他克拉拉縣比較多的案例來自曾經居住在印度、越南、菲律賓和中國的居民。但徐薏蕾表示：「任何人都有可能感染結核病，不管你的性別、種族、經濟狀況還有教育程度。最主要還是要看身體上的風險。」 

2022年數據顯示，肺結核目前是全球導致死亡人數第二多的傳染性疾病，僅次於新冠肺炎。全球每四人中就有一人被感染。  當人們與傳染性肺結核病患者長時間密切接觸而吸入結核菌時，就會被傳染。肺結核的傳染性遠不及新冠肺炎和流感，有些人可能要幾個月或幾年之後才出現症狀。

大多數肺結核感染者都是潛伏性肺結核感染 （Latent Tuberculosis Infection, LTBI），不會有症狀也不具有傳染性。這些感染者需要接受檢測和治療，以防發展成傳染性疾病和可能會危及生命的疾病。

 研究人員估計，聖他克拉拉縣有17萬人，全國共有1300萬人感染潛伏性肺結核。如果不及時診斷或治療，這些人未來將有可能患上肺結核。5%到10%的潛伏性肺結核患者可能在一生中患上肺結核。

肺結核通常會影響肺部，但也可能會影響身體的其他部位。肺結核的症狀包括持續數週以上不明原因的持續咳嗽、咳血、胸痛、發燒和體重減輕。幼兒比成年人更容易在接觸後患上肺結核，並有可能因此而引致重症。

要了解更多肺結核預防與治療方面的訊息，以及聖縣肺結核檢測地點名單，還可以訪問sccphd.org/TBInfo網站。        

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