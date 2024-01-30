槍殺電視台亞裔保安案 第3名嫌犯引渡到屋崙 不得保釋

屋崙警局表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的第三名兇手吉爾伯特，在30日下午從密蘇里州引渡到屋崙。（記者劉先進╱（）翻攝）

屋崙 警局30日舉行在線記者會表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田（Kevin Nishita）的第三名兇手吉爾伯特（Laron Gilbert），在當天下午從密蘇里州 引渡到屋崙。本報記者從阿縣監獄系統獲悉，吉爾伯特在30日下午1時22分被收押到東灣的聖他麗塔監獄（Santa Rita Jail），不得保釋。預計2月1日過堂。

屋崙警局警佐艾倫（Nicole Allen）表示，吉爾伯特是事發時的劫匪車輛司機。而另一個嫌犯米切爾（Shadihia Mitchell）涉嫌開槍殺人。

2020年11月24日，KRON電視台攝製組記者，到屋崙市中心14街350號街區拍攝Prime 356被盜竊事件。中午12時20分，一輛載有三人的白色本田Acura車停下，從車中走下兩人，持槍搶劫記者，在作案中，一個嫌犯開槍擊中西田。隨後，嫌犯車輛從14街的西向路段逃離。西田被送往高地醫院（Highland Hospital）救治，傷勢嚴重，三天後不治身亡。

警方確認有三名兇嫌，分別逮捕米切爾和荷兒（Hershel Hale）。嫌犯吉爾伯特當時逃之夭夭。今年1月17日，吉爾伯特在密蘇里州的堪薩斯城被捕。三人都被控謀殺、搶劫未遂和半自動槍襲擊。米切爾和荷兒對指控不認罪，陪審團審判將在2月7日開始。如果這三人的一級謀殺指控成立並被定罪，將面臨25年到終身監禁的處罰。如果他們還被判決有其他罪行，也會面臨額外監禁。

阿縣地方檢察官一開始指控米切爾犯有謀殺罪，但隨後又撤銷了對他的加重指控，稱他並非槍手。米切爾的公設辯護人伍茲（Brendon Woods）在一份聲明中說，證據顯示吉爾伯特才是槍手，與警方的指控相反。調查人員試圖掩蓋「無能」，讓人覺得米切爾是槍手。

但警佐艾倫在記者會上仍然表示，確認吉爾伯特為駕駛搶劫車輛的司機，而米切爾涉開槍殺人。目前警方已經和阿縣地檢長辦公室進行持續溝通，以確認具體指控罪名。

艾倫說，1月17日，警方確認吉爾伯特在密蘇里州的堪薩斯城，法警出動將其逮捕。為何要花費近兩周引渡到加州 屋崙？她說，因為需要協調從密蘇里州到加州阿拉米達縣的交通。