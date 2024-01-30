我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星李炳憲的洛杉磯豪宅被強盜闖空門 經紀公司緊急回應

美公布2023年惡名市場 淘寶、蝦皮、拼多多被點名

槍殺電視台亞裔保安案 第3名嫌犯引渡到屋崙 不得保釋

記者劉先進╱屋崙即時報導
屋崙警局表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的第三名兇手吉爾伯特，在30日下午從密蘇里州引渡到屋崙。（記者劉先進╱（）翻攝）
屋崙警局表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的第三名兇手吉爾伯特，在30日下午從密蘇里州引渡到屋崙。（記者劉先進╱（）翻攝）

屋崙警局30日舉行在線記者會表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田（Kevin Nishita）的第三名兇手吉爾伯特（Laron Gilbert），在當天下午從密蘇里州引渡到屋崙。本報記者從阿縣監獄系統獲悉，吉爾伯特在30日下午1時22分被收押到東灣的聖他麗塔監獄（Santa Rita Jail），不得保釋。預計2月1日過堂。

屋崙警局警佐艾倫（Nicole Allen）表示，吉爾伯特是事發時的劫匪車輛司機。而另一個嫌犯米切爾（Shadihia Mitchell）涉嫌開槍殺人。

2020年11月24日，KRON電視台攝製組記者，到屋崙市中心14街350號街區拍攝Prime 356被盜竊事件。中午12時20分，一輛載有三人的白色本田Acura車停下，從車中走下兩人，持槍搶劫記者，在作案中，一個嫌犯開槍擊中西田。隨後，嫌犯車輛從14街的西向路段逃離。西田被送往高地醫院（Highland Hospital）救治，傷勢嚴重，三天後不治身亡。

警方確認有三名兇嫌，分別逮捕米切爾和荷兒（Hershel Hale）。嫌犯吉爾伯特當時逃之夭夭。今年1月17日，吉爾伯特在密蘇里州的堪薩斯城被捕。三人都被控謀殺、搶劫未遂和半自動槍襲擊。米切爾和荷兒對指控不認罪，陪審團審判將在2月7日開始。如果這三人的一級謀殺指控成立並被定罪，將面臨25年到終身監禁的處罰。如果他們還被判決有其他罪行，也會面臨額外監禁。

阿縣地方檢察官一開始指控米切爾犯有謀殺罪，但隨後又撤銷了對他的加重指控，稱他並非槍手。米切爾的公設辯護人伍茲（Brendon Woods）在一份聲明中說，證據顯示吉爾伯特才是槍手，與警方的指控相反。調查人員試圖掩蓋「無能」，讓人覺得米切爾是槍手。

但警佐艾倫在記者會上仍然表示，確認吉爾伯特為駕駛搶劫車輛的司機，而米切爾涉開槍殺人。目前警方已經和阿縣地檢長辦公室進行持續溝通，以確認具體指控罪名。

艾倫說，1月17日，警方確認吉爾伯特在密蘇里州的堪薩斯城，法警出動將其逮捕。為何要花費近兩周引渡到加州屋崙？她說，因為需要協調從密蘇里州到加州阿拉米達縣的交通。

西田的遺孀佛吉尼亞（Virginia）舉著西田的照片，出席記者會。她說，想代表西田、家人和她自己，感謝屋崙警局、聯邦法警和所有參與此次抓捕行動的執法機構，感謝屋崙和其他社區的幫助，也多謝媒體的持續關心和報導。

屋崙警局表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的第三名兇手吉爾伯特，在30日下...
屋崙警局表示，涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的第三名兇手吉爾伯特，在30日下午從密蘇里州引渡到屋崙。（取自柯爾瑪警局）

屋崙 密蘇里州 加州

上一則

本周三開始新一輪降雨 聖縣高風險地區有洪水風險

延伸閱讀

NBA／騎士米契爾繳必勝數據 快艇雙星熄火5連勝中斷

NBA／騎士米契爾繳必勝數據 快艇雙星熄火5連勝中斷
盛桃盼In-N-Out留在屋崙 允諾增派巡邏人員

盛桃盼In-N-Out留在屋崙 允諾增派巡邏人員
過度執著降息 結果恐陷雙輸

過度執著降息 結果恐陷雙輸
場邊人語／國王遮陽 逆轉走樣

場邊人語／國王遮陽 逆轉走樣
艾瑪史東力挺愛隊 湖人主場戴太陽隊球帽

艾瑪史東力挺愛隊 湖人主場戴太陽隊球帽

熱門新聞

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

2024-01-23 17:32
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」