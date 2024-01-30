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「功夫之夜」 東灣上演

記者劉先進╱海沃即時報導
2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行。（主辦方供圖）
2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行。（主辦方供圖）

2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，最近在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行，千餘名觀眾捧場。

美國功夫道聯盟、美國山東總商會及福濟基金會主辦此次活動。北京奧運會武術冠軍趙慶建與美國當地20家武館參與。趙慶建在中國武術錦標賽、全運會、亞錦賽、世錦賽一直到2008年奧運會武術比賽榮獲冠軍，實現「大滿貫」，最終成為武術界的傳奇人物。退役後，趙慶建任教於首都體育學院，培養大批優秀學生。

刀槍棍棒、拳腳功夫，龍與獅，扇與鞭，傳統與現代碰撞、剛毅與柔美結合，從經典的武術基本拳法到令人歎為觀止的器械表演，從個人功力與技藝的展現到團隊的配合與對練，每個節目都展現了獨特的武術之美。

中國駐舊金山總領館領事王水平、聯合市副市長王耀明、都布林副市長胡欣、佛利蒙市議員蘇偉傑（Raj Salwan）、佛利蒙聯合學區主席張亞靜海沃市議員西雅普（George Syrop）、加州大學矽谷校長楊磊，北加州華人文化體育協會執行長李競芬、國際武道聯盟主席彭文、美國武術聯合會副主席李書東，前加州眾議員、聖荷西市議員候選人朱感生及夫人，國會議員候選人Bruce Lou及Anita Chen等嘉賓，向本次活動榮譽主席趙慶建、組委會主席徐德正、執行主席陳飛頒發賀狀。

2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行。（...
2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行。（主辦方供圖）

加州大學 奧運 眾議員

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