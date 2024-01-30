「功夫之夜」 東灣上演

2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行。（主辦方供圖）

2024年「功夫之夜」大型武術文化活動，最近在東灣海沃市查堡學院綜合藝術中心舉行，千餘名觀眾捧場。

美國功夫道聯盟、美國山東總商會及福濟基金會主辦此次活動。北京奧運 會武術冠軍趙慶建與美國當地20家武館參與。趙慶建在中國武術錦標賽、全運會、亞錦賽、世錦賽一直到2008年奧運會武術比賽榮獲冠軍，實現「大滿貫」，最終成為武術界的傳奇人物。退役後，趙慶建任教於首都體育學院，培養大批優秀學生。

刀槍棍棒、拳腳功夫，龍與獅，扇與鞭，傳統與現代碰撞、剛毅與柔美結合，從經典的武術基本拳法到令人歎為觀止的器械表演，從個人功力與技藝的展現到團隊的配合與對練，每個節目都展現了獨特的武術之美。