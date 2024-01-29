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「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

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「媽媽，我出車禍」AI合成兒哭喊聲 灣區婦險遭詐1.5萬

記者王子涵／舊金山即時報導
專家表示，AI可以輕鬆仿製人類聲音，混淆受害者的視聽，從而行騙。示意圖。(美聯社)
專家表示，AI可以輕鬆仿製人類聲音，混淆受害者的視聽，從而行騙。示意圖。(美聯社)

居住在加州米爾谷的一位母親成為了一起利用AI技術克隆兒子聲音的電話詐騙受害者。

在米爾谷當地學校工作的崔普（Amy Trapp）在某一天接到陌生電話。令她震驚的是，她聽到了兒子的聲音，聲稱出了車禍，隨後引發的一系列事件，幾乎讓她把1.5萬元轉給詐騙犯。

利用AI技術的詐騙犯生成了崔普兒子的聲音，成功說服崔普相信，她的兒子在一起車禍中導致一名孕婦受傷，目前正被關押在監獄中。另一名冒充律師的騙子要求其支付保釋金，在焦慮和恐懼的壓力下，崔普已經做好付款的準備。

「那絕對是我兒子的哭聲，他在電話中哭喊到，媽媽，媽媽，我出了車禍。」崔普想像著自己兒子倒在血泊中的場景。

幸好崔普的丈夫及時報警。在騙局的數個小時後，這對夫婦意識到這是一起詐騙。而他們的兒子在整件事情的過程中，安安靜靜地在學校宿舍裡學習。

丈夫回憶道，騙局之所以能成功是因為其說服一個孩子的媽媽相信，她是在和自己的兒子說話。「我從未想過，我真的能夠被這樣的手段所欺騙。」他表示，平時看到可疑的郵件和電話，他都會特別小心。

近年來，加州以及美國各地報告的電話詐騙都有所增加，無論是傳統騙局還是新式的以AI技術驅動的。聯邦調查局（FBI）統計，截止去年9月，大約有195名受害者遭到同類型詐騙，造成約190萬元的損失。

加州檢察長辦公室表示，AI技術在詐騙中扮演的角色正在增加，他們鼓勵受害者報告自己的遭遇。然而，追蹤和起訴涉及到國際罪犯，這給執法造成不小的困難。

資訊安全公司McAfee威脅研究高級主任卡尼克（Abhishek Karnik）強調AI技術對人類情感可能具有的操控力。AI可以輕鬆仿製人類聲音，從而建立起強烈的情感連接，混淆受害者的視聽，從而行騙。

儘管一些AI公司嚴禁該類技術的使用，但也有公司允許用戶上傳語音片段，從而生成令人信服的語音。這些片段可以從社交媒體或其他在線平台輕鬆獲取。

騙局的受害者之一，兒子威爾（Will Trapp）十分困惑詐騙公司如何獲取到自己的語音片段，因為他並不是社交媒體重度使用者，且自己的帳號都處於私密狀態。唯一想到的可能，就是自己創作並上傳網絡上的音樂。

AI 加州 監獄

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