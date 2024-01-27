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國際傑人會活動 暢談美國情中華心

記者江碩涵／聖荷西即時報導
國際傑人會世界總會將於2月2日晚上6時30分舉行網路講座，主題為「美國情中華心」。（主辦單位提供）
國際傑人會世界總會將於2月2日晚上6時30分舉行網路講座，主題為「美國情中華心」。（主辦單位提供）

國際傑人會世界總會長吳毓苹來自舊金山灣區。國際傑人會世界總會將於2月2日晚上6時30分舉行網路講座，主題為「美國情中華心」，由國際傑人會世界總會主辦、北加州國際傑人會協辦，活動策畫為吳毓苹及世界副總會長吳睦野，主持人是北加州國際傑人會文宣長邱佩芝。

吳毓苹表示，她連任總會長，將竭力推動「傑人文化榮耀傳承，改革創新發揚光大」理念，以往會務發展大多拘限於總會與分會之間的縱向關係，各地區分會的橫向聯繫似乎未受重視，如今線上交流技術已十分成熟，所以舉辦線上視訊活動，以利於各分會橫向交流、觀摩與合作關係。

活動講師為酈如丘（Diana Li），她是美國國務院同步翻譯及中文廣播節目製作主持人，畢業於台灣師大教育系、愛荷華大學教育行政碩士、紐約州立大學公共行政博士研究。她因工作遍覽美國50州，將從華裔思路分析教育、藝術、文化的美國，提出新穎的題材。

民眾若想參與活動可上網：https://us06web.zoom.us/j/83525517019?pwd=d4AcaAV6j1cnWj4G01eHALEx3Texln.1

會議ID: 835 2551 7019

密碼: 839683

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