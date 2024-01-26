華航贊助舊金山馬拉松 推機票優惠方案

中華航空宣布贊助2024年舊金山馬拉松賽事，也是該賽事獨家贊助的國際航空公司。（華航提供）

中華航空宣布贊助2024年舊金山馬拉松 賽事，也是該賽事獨家贊助的國際航空公司。華航表示，長期致力於提供旅客舒適的飛行服務，此次贊助舊金山馬拉松活動，是為了鼓勵喜歡運動的朋友與華航一起跑向國際、跑出健康。

舊金山馬拉松是北加州 最大的社區路跑活動，也是全美最美麗城市馬拉松之一。今年舊金山馬拉松邁入第47個年頭，預計全球各地將有三萬名跑者共襄盛舉，沿途將經過金門大橋、漁人碼頭、金門公園等許多舊金山著名景點，讓跑者享受美景盡收的慢跑時光。

2024年舊金山馬拉松將於7月27日、28日舉行，賽事分為五公里、十公里、半馬、全馬以及超馬等不同距離，供各類跑者選擇，其中全馬賽道符合波士頓馬拉松的計時資格賽標準。

華航作為2024年舊金山馬拉松的指定國際航空，將帶領世界各地跑者前往參加這項國際級跑界盛事，也特別規畫機票優惠方案，詳細內容將於近期公布。

華航是台灣旗艦航空公司，50多年來一直營運台北-美國航班，不僅促進兩地貿易和旅遊業的發展，也為兩地經濟發展和繁榮做出了貢獻。華航營運定期航班飛往29個國家/地區、超過 178 個目的地，並擁有連接台灣與亞洲、歐洲、北美和大洋洲的強大航線網路。