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前運輸部長、市長峰田良雄雕像 聖荷西國際機場揭幕

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
峰田家人為雕像揭幕。（記者徐蓓蓓╱攝影）
峰田家人為雕像揭幕。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西峰田國際機場(SJC)25日舉行前聯邦運輸部長峰田良雄(Norman Mineta)雕像落成典禮。國會議員羅芙根（Zoe Lofgren)、艾許(Anna Eshoo)、羅康納、(Ro Khanna)、州參議員柯提斯(Dave Cortese）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、前市長李卡多（Sam Liccardo）、縣議會主席艾倫伯格(Susan Ellenburg)、前主席查維茲(Cindy Chavez)、國土安全部TSA部門負責人皮寇斯克（David Pekoske)等在內的政要，及峰田良雄家人出席了此次典禮。加州眾議員羅達倫（Evan Low）向機場捐贈了峰田良雄的畫像。

典禮在聖荷西太鼓隊的表演聲中開始。峰田運輸學院前執行長，Quest Valley慈善組織創會會長迪瑞登（Rod Diridon)主持典禮。

峰田良雄雕像在聖荷西國際機場揭幕。（記者徐蓓蓓╱攝影）
峰田良雄雕像在聖荷西國際機場揭幕。（記者徐蓓蓓╱攝影）

迪瑞登，表示峰田的一生令人難以置信。他出生寒微、曾經在二戰時期被拘禁在日裔集中營。後來他不僅成為聖荷西市長、國會議員，還作為內閣部長服務過來自於不同黨派的兩位總統，是聖荷西人的榜樣。

峰田的銅像由聖荷西州大教師和雕塑家戴維斯（Steve Davis)製作。戴維斯和峰田的家人緊密合作，並搜尋了大量照片，希望雕像能真實再現峰田的風采。最後完成的雕像中，峰田的手放在胸口，象徵他作為一個真正的愛國者為公眾奉獻一生。雕像底部的花崗岩基座鐫刻了峰田的事蹟以及雕像捐贈名單。

聖荷西航空局長艾特肯（John Aitken)表示，非常驕傲機場能以峰田命名。峰田是美國運輸基礎設施建設的倡導者和聖荷西特殊的朋友。他還透露，機場為了找到合適放置雕像的地方而煞費苦心，最後選擇了一處光線充足、視線良好又不會阻礙人流的地點。

加州眾議員羅達倫捐贈的峯田畫像（記者徐蓓蓓╱攝影）
加州眾議員羅達倫捐贈的峯田畫像（記者徐蓓蓓╱攝影）

雕像最終被安放在B航站樓的行李提取區域。艾特肯表示，雕像和其他機場設施一樣必須達到同樣的防震和工程標準要求，希望這尊雕像能和峰田部長的精神遺產一樣永久流傳。

峰田的兒子大衛表示，父親如果還在的話會感到非常榮幸。他回憶自己小時候，暑假從父親任職的東部坐飛機降落在聖荷西機場回家過暑假的經歷。「爸爸是一個喜歡旅行和看世界的人。但這裡是他摯愛的家鄉，他摯愛的聖他克拉拉山谷。你可以把他從這裡帶走，但卻永遠無法把聖他克拉拉從他心中拿走。」

艾特肯和峰田遺孀以及峰田的兩個兒子一同為雕像揭幕。羅達倫向機場捐贈的峰田良雄的畫像也同時展出，稍後會懸掛在TSA通道區域。

聖荷西 加州 眾議員

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