北加屋崙亞裔女 1萬紅包被搶

屋崙華埠亞裔防罪委員會月會上，屋崙警局隊長于劍倫（右上）表示，此前有屋崙的亞裔女子，在家中被搶劫，損失超過1萬元的紅包和現金。（記者劉先進 ╱翻攝）

屋崙 警局隊長于劍倫（Alan Yu）表示，此前有屋崙小西貢地區的亞裔 女子，在家中被搶劫，損失超過1萬元的紅包和現金。他提醒民眾不要隨身攜帶太多現金，到銀行取錢也要留意周邊情況。如果劫匪一次搶劫得手1萬元，會瞄準類似受害者下手。

屋崙華埠 亞裔防罪委員會（AACC）月會上，警方與社區討論近期的犯罪趨勢。華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，華埠有四起劫車。其中一起，12月4日，有送餐車停在路上，駕駛者去取餐，回來時發現有人鑽進車子搶劫，「對方揮舞著槍，指著受害者，搶走車輛。」車輛後來被定位在西屋崙，警方得到高清視頻，正在等待確認嫌疑人身分。

根據警方消息，從去年12月低到今年1月17日，屋崙華埠連續發生兩起類似搶劫。市民從銀行取錢後上車，劫匪開車靠近，打破車窗搶劫。其中一起，明顯看到劫匪等在街對面觀察目標，伺機下手。

商戶Jason說，接近農曆新年，華埠等區域的犯罪率幾乎肯定上升。他有一所診所，位於美麗湖一旁、屋崙東18街250號的大都會銀行大樓中，周圍犯罪案件大幅增加。他認為這與銀行相關。有一些犯罪分子在附近踩點偵查，等待貌似從銀行提取現金的人，然後襲擊他們，「但不幸的是，我們有病人也在其中，從大樓走出來，犯罪分子不會區分一個人是從銀行還是診所出來的，而我也是受害者。」

他透露，已經與警察局合作，希望增加人手，並與銀行溝通。銀行方面會考慮增加保安人員，希望能對激增的犯罪有所緩解，「前不久有新聞說，有受害者被搶劫8000元現金。打個比方，有人在碼頭上釣到30呎長的帶魚。消息傳出去，所有的漁民都會過來試試。臨近春節，犯罪分子會蜂擁趕到華埠尋找目標下手。也希望大家格外警惕。」

于劍倫說，在華埠和有新年慶祝活動的地區，搶劫等罪案增加的情況，會一直持續到春節。為此，警方在華埠增加了一輛通勤資源車，除了華埠有兩人巡邏上班，警方還安排了另外兩個加班警員，華埠警員人數最近達到四個。

他說，在去年12月初，屋崙小西貢地區一位亞裔女性居民，在家中被搶劫了超過1萬元的現金和紅包，雖然不是臨近春節，而是聖誕假期，但還是鼓勵民眾不要因為攜帶太多現金成為目標。